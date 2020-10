Monster Hunter : Milla Jovovich affronte un Rathalos dans la bande-annonce du film

Le long-métrage Monster Hunter du réalisateur Paul W. S. Anderson dévoile son univers.

Dans Monster Hunter avec Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I. Harris, Ron Perlman, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman et Jin Au-Yeung, les équipements et matériels militaires lourds n’auront aucun effet sur les dragons, les dinosaures et autres monstres venant d’une contrée inconnue… Le groupe d’Artemis devra privilégier des armes comme des lames enflammées ou un arc avec des flèches pour affronter ces terribles forces de la nature. Nanar en vu ? Les dialogues et la téléportation improbable digne d’un isekai ne devraient pas aider les fans de la licence à apprécier ce film en production depuis maintenant plus de huit ans.

Un trailer pour le film Monster Hunter

Prévue pour le 28 avril 2021 dans les salles obscures du monde entier, Sony Pictures, Screen Gems, Constantin Film, Tencent Pictures et Toho dévoilent le synopsis de l’adaptation cinématographique de Monster Hunter : “Derrière notre monde, il y en a un autre… un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsqu’une tempête de sable inattendue transporte le capitaine Artemis et son unité dans un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre les leur puissance de feu. Dans leur bataille désespérée pour la survie, l’unité rencontre le mystérieux chasseur, dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d’avance sur les puissantes créatures. Alors qu’Artemis et Hunter construisent lentement la confiance, elle découvre qu’il fait partie d’une équipe dirigée par l’amiral. Face à un danger si grand qu’il pourrait menacer de détruire leur monde, les courageux guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper pour la confrontation ultime.”