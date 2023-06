Monkey Island arrive dans Sea of Thieves avec une extension au format épisodique

Rare et Lucasfilm Games rassemblent deux univers de piraterie incontournables pour raconter l’histoire de Guybrush Threepwood.

Divisé en trois grands récits, sous la forme d’épisodes mensuels, hilarants remplis de secrets et de quêtes secondaires, Sea of Thieves : The Legend of Monkey Island invite les pirates à rencontrer des personnages classiques, dans un nouveau récit qui amène les lieux emblématiques de Monkey Island dans la Mer des Voleurs. L’aventure commence sur l’île Mêlée, où les pirates peuvent admirer les paysages, les odeurs et la splendeur de l’île tout en cherchant à comprendre pourquoi tout le monde semble soudain avoir une haute opinion du puissant pirate autoproclamé, Guybrush Threepwood, connu pour être la tétine de son caniche.

Un trailer pour Sea of Thieves : The Legend of Monkey Island

Mike Chapman, directeur créatif chez Rare, a déclaré :

Au cours du développement de Sea of Thieves, nous nous sommes souvent inspirés de l’humour, du ton et de la fantaisie de Monkey Island. Mais il y a aussi la magie de pouvoir prendre une expérience de jeu qui est appréciée dans le cadre du point and click et de la faire vivre dans le monde de Sea of Thieves, de manière totalement immersive. Vous avez vraiment l’impression d’habiter ces espaces, de regarder tous ces personnages dans les yeux et de vivre cette nouvelle aventure qui vous permet de voir le monde de Sea of Thieves sous un nouvel angle, aux côtés de Guybrush et d’autres personnages bien-aimés de Monkey Island. Il s’agit d’une histoire racontée en trois voyages et nous voulions rendre justice au gameplay de Monkey Island en incluant notre vision des dialogues approfondis avec les personnages, et en vous encourageant vraiment à naviguer dans les environnements du monde avec son gameplay emblématique, en capturant vraiment cet esprit dans chaque voyage.

Sea of Thieves : The Legend of Monkey Island sortira le 20 juillet prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store).