Minecraft : la mise à jour The Wild Update arrive le 7 juin

Minecraft est un jeu vidéo aux possibilités infinies. Les joueurs le savent bien, tout comme les développeurs, d’ailleurs. Les mises à jour se suivent et ne se ressemblent pas, ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd’hui, les fans attendent impatiemment la prochaine grosse mise à jour, baptisée The Wild Update. Et l’on a enfin une date. C’est pour bientôt !

Minecraft The Wild Update arrive le 7 juin prochain

Il aura fallu plusieurs mois, mais la mise à jour The Wild Update de Minecraft est pratiquement là. Mojang et Microsoft ont décidé de déployer The Wild Update sur toutes les plates-formes le 7 juin prochain. Et toutes les promesses devraient être tenues. Cette nouvelle version vient ajouter deux biomes, une mangrove ainsi qu’un “deep dark”, qui dissimule des monstres effrayants comme le Shrieker et le Warden, ainsi que des ressources spéciales. Il sera aussi possible de prendre un bateau avec un coffre, pour ne pas devoir abandonner quoi que ce soit si vous traversez un lac.

La mise à jour ajoute aussi un bloc de boue (fait avec de la terre et de l’eau, évidemment), un mob collector choisi par la communauté (l’allay) et une grenouille qui évolue depuis le simple têtard. Et celle-ci propose même une animation spécifique si elle attaque du magma.

Et les nouveautés sont nombreuses !

Cette mise à jour arrive longtemps après que le studio Mojang a dû repenser totalement sa stratégie d’extension. Le biome deep dark devait à l’origine arriver en 2021, mais il fut finalement intégré dans The Wild Update alors que le développeur était aux prises avec la taille de sa grosse mise à jour en deux parties Caves and Cliffs.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que l’équipe Minecraft veuille garder son jeu toujours pertinent plus de dix ans après le lancement, cette planification suggère que le studio est toujours impatient de satisfaire ses joueurs. Et c’est une bonne chose, non ? Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir et profiter de toutes ces nouveautés.