Mile 0, une préquelle pour le road trip narratif et procédural Road 96

Le studio montpelliérain DigixArt retourne dans l'univers de Road 96 avec un jeu d’aventure narratif composé de phases de gameplay musicales.

Situé à White Sands, au cœur de la seule communauté luxueuse de Petria, Road 96 : Mile 0 se déroule juste avant le road trip qui a débuté à l’été 1996. Les joueurs alternent entre les rôles de Zoe et Kaito, deux adolescents aux origines et aux croyances opposées. Zoe est un protagoniste de Road 96. Kaito, quant à lui, est issu d’un précédent projet de DigixArt, Lost in Harmony, qui était le premier titre du studio. Zoe venant d’un quartier riche de la ville et Kaito vivant dans la pauvreté, l’histoire mettra en lumière les différences et les similitudes entre eux. La narration finira par mettre en scène les événements du premier jeu.

Yoan Fanise, PDG de DigixArt, déclare :

Dans Mile 0, nous souhaitions montrer d’où venait Zoe, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à quitter sa vie confortable. Cependant, on ne voulait pas le faire de façon conventionnelle, nous avons opté pour une manière plus délirante, avec des séquences musicales pleines de métaphores, dans lesquelles vous parcourez les convictions et les doutes de Zoe et Kaito. Ce qui est drôle c’est que VOUS décidez de la façon dont vous souhaitez qu’ils évoluent.

Un trailer pour Road 96 : Mile 0

Road 96 : Mile 0 sortira uniquement au format numérique le 4 avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.