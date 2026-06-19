Midjourney se lance dans l’imagerie médicale avec un scanner inspiré de l’IRM

Le générateur d’images IA Midjourney se lance dans le médical avec un scanner corporel en 60 secondes. Le virage est énorme, et il ne s’arrête pas au logiciel.

En bref Midjourney surprend en quittant la génération d’image par IA pour lancer un projet d’imagerie médicale basé sur une technologie proche de l’IRM.

Le système vise à créer des scans 3D ultra-précis du corps en moins d’une minute grâce à des ultrasons avancés.

Le projet, développé avec Butterfly Network et des ambitions industrielles majeures, pourrait être déployé à grande échelle d’ici 2031.

Midjourney ne veut plus seulement générer des images. La société connue pour son IA visuelle annonce Midjourney Medical, avec un premier produit qui n’a franchement rien d’un délire de labo: un scanner corporel capable, sur le papier, de cartographier tout le corps en moins de 60 secondes. Et oui, l’entreprise construit aussi des spas où vous pourrez passer dedans.

Un virage que personne n’avait vu venir

Le plus frappant, ce n’est même pas la machine. C’est l’écart total avec ce que fait Midjourney depuis le début. Dans son annonce, la boîte reconnaît elle-même que ce projet n’a rien à voir avec ses productions précédentes et explique qu’elle se demande ce qu’elle veut devenir, et comment se différencier.

Sa réponse, c’est donc une branche médicale. Avec une idée assez simple à résumer: viser la puissance d’une IRM, mais avec une expérience beaucoup plus légère, presque aussi banale qu’un passage au spa. Dit comme ça, c’est ambitieux. Clairement.

Comment le scanner est censé fonctionner ?

Le fonctionnement décrit par Midjourney a un côté science-fiction très assumé. Vous montez sur une plateforme, puis votre corps est immergé dans l’eau à une vitesse d’environ 5 centimètres par seconde.

Autour de vous, un anneau composé de 50.0000 petits carrés, chacun gros comme un grain de sable, émet des ultrasons et enregistre les ondes renvoyées par le corps. La société compare ça à une forme d’écholocalisation, façon dauphins miniatures placés de tous les côtés.

Le résultat attendu, c’est une carte 3D du corps à une fraction de millimètre près, avec un rendu proche des IRM actuelles, mais presque cent fois plus rapide. Pour comparer, une IRM corps entier prend généralement entre 60 et 90 minutes. Là, l’objectif est de rester sous la minute. Si la promesse tient, ça change tout.

Les partenaires, le calendrier et les étapes

Ce n’est pas un prototype bricolé dans un coin. D’après Crypto Briefing, Midjourney développe la machine avec Butterfly Network, spécialiste des appareils d’échographie portables. Un accord de licence signé en novembre 2025 donne à Midjourney l’exclusivité sur sa technologie d’ultrasons sur puce.

Le projet est piloté par Ahmad Abbas, responsable des projets hardware grand public chez Midjourney, arrivé fin 2023 après avoir travaillé sur le Vision Pro chez Apple. Sur les douze prochains mois, l’entreprise prévoit d’affiner ses algorithmes, de mener des essais de recherche et de travailler sur une deuxième génération de matériel.

Premier spa annoncé l’an prochain à San Francisco. Ensuite, il faudra décrocher l’approbation diagnostique de la FDA. Pas exactement le niveau d’un simple proof of concept.

L’ambition finale est gigantesque

La feuille de route va loin. En 2028, Midjourney veut étendre le dispositif à d’autres villes et lancer une troisième génération de machine, cette fois avec du silicium maison pour améliorer nettement la qualité d’image.

Et la cible est massive: 50.000 scanners dans le monde d’ici 2031. Midjourney estime qu’un accès plus précoce à l’imagerie pourrait éviter 30% des décès et 50% des coûts de santé. Le pari est énorme, presque brutal. Mais pour une boîte née dans l’IA visuelle, c’est surtout un changement de dimension.