Microsoft Xbox Game Pass Ultimate : vers un forfait famille ET amis ?

L’industrie du jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd’hui, il n’est plus question pour les fabricants de consoles de ne proposer que des machines. Le service prend une part considérable de l’offre. Microsoft l’a très bien compris et la firme de Redmond a déjà une solution très complète et aboutie. Son Xbox Game Pass Ultimate pourrait aller encore plus loin très bientôt. Explication.

L’offre famille du Xbox Game Pass Ultimate pourrait être étendue aux amis

Le très attendu forfait famille du Microsoft Xbox Game Pass Ultimate pourrait bientôt permettre aux joueurs de partager l’abonnement avec ses amis. En effet, dans un tweet découvert par The Verge, Aggiornamenti Lumia, habitué des fuites en tous genres autour du Microsoft Store, une image indique que le forfait en question serait estampillé “Amis et Famille”. C’est quelque chose que nous pensions déjà en préparation chez Microsoft. Dans les deux pays qui testent actuellement cette offre famille du Xbox Game Pass Ultimate, les clients peuvent partager leur abonnement avec jusqu’à quatre autres personnes, du moment que celles-ci sont dans le même pays.

Une bonne opération pour Microsoft si l’information était avérée

Le géant américain n’a pas répondu à la demande de précision d’Engadget sur le sujet. Avant de démarrer les tests, il y avait eu des mois de rumeurs laissant entendre que l’entreprise se préparait à introduire une offre famille. Permettre aux clients de partager l’abonnement le plus onéreux avec des joueurs en dehors de leur cercle familial prendrait tout à fait sens pour Microsoft. Non seulement cette fonctionnalité encouragerait davantage de personnes à essayer ce nouveau forfait, mais cela permettrait aussi au public de bien voir l’entreprise dans la mesure où la tendance actuelle est plutôt à restreindre le partage de compte. Il va falloir patienter encore quelque temps avant de savoir précisément de quoi il retourne.