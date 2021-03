Microsoft teste son navigateur Edge sur les consoles Xbox

Les consoles de jeux vidéo de salon sont aujourd'hui bien plus que des simples consoles. Ce son de vrais centres multimedia, proches des ordinateurs conventionnels. Un navigateur web y aurait donc tout à fait sa place.

Nos consoles de jeux vidéo d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec les premières consoles du marché. Outre les performances, elles ont énormément gagné en fonctionnalités, avec des systèmes d’exploitation très complets, souvent très proches de ce que l’on peut trouver sur un smartphone ou une tablette. Il y est possible d’installer des applications, de gérer des comptes, de surfer, de garder des vidéos, etc. Rien de surprenant donc que Microsoft veuille intégrer son navigateur Edge sur ses consoles Xbox.

Microsoft teste son navigateur Edge sur Xbox

Si vous souhaitez profiter pleinement d’un navigateur web, vous utiliserez principalement la version installée sur votre ordinateur. En effet, bien que la plupart soient aujourd’hui disponibles sur mobile, certaines fonctionnalités très appréciables ne sont pas opérationnelles sur ces versions. C’est le cas des extensions, notamment, l’un des éléments les plus importants pour une navigation enrichie. Et la situation est pire encore avec les navigateurs que l’on peut trouver sur les consoles. Là, ces derniers se contentent du strict minimum.

Bientôt sur toutes les consoles Xbox de la planète ?

Ceci étant dit, si vous espériez pouvoir naviguer dans des conditions un peu décentes sur votre console, sachez qu’un rapport de The Verge annonce que Microsoft a démarré une vague de tests publics pour son navigateur Edge sur ses consoles Xbox. À noter, il s’agit là de la version basée sur Chromium et non de celle qui fut livrée originellement avec Windows 10. Autrement dit, l’ensemble devrait être capable de bien davantage que le navigateur par défaut sur votre console Xbox.

Étant donné que le navigateur est construit sur la plate-forme Chromium, cela signifie que, outre le fait de pouvoir jouer aux jeux Xbox sur votre console, vous pourrez aussi jouer via le navigateur depuis des plates-formes comme Google Stadia. Cela devrait aussi permettre de profiter au mieux de services web comme Discord ou Skype, si vous utilisez l’un ou l’autre.

Pour l’heure, ce test est limité aux testeurs Xbox appartenant au grouep Alpha Skip-Ahead. Autrement dit, malheureusement, tout le monde ne peut pas essayer Edge sur Xbox pour le moment. Il faudra désormais espérer que Microsoft ouvre la fonctionnalité au grand public rapidement. À suivre !