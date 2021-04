Microsoft Surface Laptop 4 : avec un processeur Intel ou AMD, au choix

Les machines Microsoft embarquent d'ordinaire des processeurs Intel mais pour son Microsoft Surface Laptop 4, le géant américain offre le choix.

En ce qui concerne les configurations personnalisées d’ordinateurs, et plus particulièrement au niveau des processeurs, les clients ont d’ordinaire le choix entre deux grandes familles : Intel et AMD. Chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ce qui est des machines déjà assemblées, par contre, nombre de fabricants ne proposent que l’option Intel. Cela étant dit, si vous cherchez un ordinateur avec un processeur AMD, Microsoft pourrait avoir la solution qu’il vous faut.

Microsoft dévoile son Microsoft Surface Laptop 4

La firme de Redmond a récemment dévoilé sa dernière génération d’ordinateur portable, à savoir le Microsoft Surface Laptop 4. Tout le monde s’attendait à ce que Microsoft renouvelle sa gamme, cela ne faisait aucun doute, mais il est très intéressant de noter que le géant américain propose aux clients plusieurs options en ce qui concerne le processeur. Ceux-ci pourront opter pour un processeur Intel ou AMD.

et offre le choix du processeur, Intel ou AMD

Parmi les processeurs disponibles, on retrouve les processeurs Intel de 11ᵉ génération et la série AMD Ryzen 4000. Cette dernière étant accessible à partir de 999 $ tandis que pour la version Intel, le tarif de base est de 1 299 $, soit 300 $ de plus tout de même. Ce Microsoft Surface Laptop 4 offre un design similaire à celui de son prédécesseur et sera proposé en deux variantes : l’une de 13,5 pouces, l’autre de 15 pouces, avec de base 8 Go de RAM et 256 Go de stockage mais il est possible d’aller jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

En ce qui concerne l’autonomie de la bête, Microsoft affirme que les modèles 13,5 pouces peuvent tenir environ 17 heures, 17 h 30 minutes tandis que les modèles 15 pouces tiendront environ 16 heures 30 minutes, ce qui est plutôt impressionnant, il faut bien l’admettre. Les premières livraisons de ce Microsoft Surface Laptop 4 sont attendues pour le 15 avril aux États-Unis, au Canada et au Japon. Pour la France, il faudra patienter.