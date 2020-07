Microsoft réfléchirait à racheter Warner Bros. Interactive

Le monde du jeu vidéo est en pleine effervescence alors que les consoles nouvelle génération pointent le bout de leur nez. Chacun veut sa part du gâteau. Le géant Microsoft lorgnerait sur Warner Bros. Interactive.

Selon un récent rapport de The Information, il semblerait que AT&T cherche à vendre Warner Bros. Interactive. Assez logiquement, plusieurs entreprises seraient très intéressées par une telle acquisition. Parmi celles-ci, EA, Activision, Take-Two et Microsoft. Autant d’acheteurs potentiels qui auraient beaucoup à gagner avec une telle opération.

Comme IGN le précise, Warner Bros. Interactive regroupe un certain nombre de studios bien connus comme Avalanche Software, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Rocksteady Studios ou encore TT Games. Autant de développeurs à qui l’on doit des licences et des jeux très populaires, comme les Mortal Kombat, Batman ou encore Harry Potter.

Cela étant dit, toujours selon IGN, même si l’un des géants cités plus haut venait à mettre la main sur WB Interactive, cela ne signifierait pas pour autant qu’il ait le droit de continuer de faire des jeux Batman ou Harry Potter. Il faudra très probablement en passer par la cas renégociation de contrat avec les sociétés qui détiennent ces mêmes franchises.

Plusieurs géants sont intéressé et la vente pourrait ne pas se faire

Une chose est sûre, cette vente, si elle doit effectivement se faire, n’est pas prévue pour tout de suite. Les discussions vont encore bon train entre les différents intéressés et il est possible qu’aucune de ces entreprises ne rachète finalement WB Interactive. Il va falloir attendre de voir. Quant à la raison de cette vente potentielle, il s’agit pour AT&T d’éponger certaines de ses dettes. Les actionnaires poussent depuis quelque temps l’entreprise à se séparer de “certains actifs non essentiels”, dont WB Interactive.