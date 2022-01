Microsoft ne produit plus de Xbox One depuis fin 2020

L'ensemble des composants hardware et matériel que récupère l'éditeur américain Microsoft sont destinés aux Xbox Series X et Xbox Series S.

Si Microsoft a officiellement arrêté la fabrication de la Xbox One X et de la Xbox One S All-Digital Edition avant le lancement des Xbox Series X et Xbox Series S, la firme de Redmond a ensuite discrètement cessé de produire la Xbox One S vers fin 2020, laissant de nombreux revendeurs écouler leur stock restant : “Pour nous concentrer sur la production de XSX/XSS, nous avons arrêté la fabrication de toutes les consoles Xbox One“. Vu l’échec face à Sony, la huitième génération de consoles est déjà derrière le géant américain qui pense avant tout à l’avenir avec le Xbox Cloud Gaming/Xbox Game Streaming et le Xbox Game Pass.

Microsoft has discontinued all Xbox One consoles https://t.co/yrO5hQoOJl pic.twitter.com/BrnT21uaGE — The Verge (@verge) January 13, 2022

Sony va encore produire des PS4 pendant plusieurs mois

Alors que les PS4 ne devaient plus être produites d’ici fin 2021, le géant japonais Sony a revu ses plans à cause de la crise des semi-conducteurs qui gêne une fois de plus la distribution des stocks de PS5 dans le monde entier. Pour éviter que les pertes posent problème aux prochains bilans financiers de la société, pas moins d’un million de consoles seront mises sur le marché dans le courant de l’année : “C’est l’une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations.”

EXCLUSIVE: Sony will continue producing PlayStation 4 consoles throughout 2022 as it navigates supply-chain disruptions that have limited output of its pricier PlayStation 5 https://t.co/rZ7W58AIv9 — Bloomberg Technology (@technology) January 12, 2022

A noter que 2022 sera d’ailleurs la dernière année du cross-gen chez Sony avec Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War Ragnarök, bien que plusieurs exclusivités PS5 étaient d’ores et déjà uniquement destinées à la nouvelle machine de la firme nippone.