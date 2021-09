Microsoft ne prévoit pas de permettre Windows 11 sur les Mac M1 “pour le moment”

Microsoft n'a toujours aucune intention de proposer Windows 11 sur les Mac M1. La situation changera-t-elle à l'avenir ? Difficile à dire

Si Windows 11 n’est pas encore officiellement disponible au grand public, ce n’est désormais plus qu’une question de temps. Et de fait, l’on se pose encore certaines questions précises concernant tel ou tel aspect de l’OS de la firme de Redmond. L’une d’entre elles concerne la possibilité de faire tourner cette version sur les récents Mac, à savoir les machines Apple équipées d’une puce Apple Silicon, M1 ou autre.

Par le passé, les utilisateurs Mac pouvaient faire fonctionner Windows sur leur machine parce que Microsoft vendait des copies de Windows qui tournaient sur des processeurs x86 comme ceux fabriqués par Intel. Cela étant dit, lorsque Apple est passé à ARM pour ses Mac M1, la situation a changé. En effet, Windows pour ARM n’est pas disponible à la vente, pour le grand public tout du moins.

Et malheureusement, ce n’est pas un scenario qui devrait changer de sitôt. Microsoft a en effet récemment confirmé à The Register que l’idée d’un Windows 11 pour les Mac M1 n’était pas à l’ordre du jour. Tout du moins pas pour le moment. Le géant américain a déclaré au media que Windows 11 sur M1 était un “scenario non supporté”.

La situation changera-t-elle à l’avenir ? Difficile à dire

Difficile de savoir si Microsoft changera d’avis plus tard. Une chose est sûre, à l’heure actuelle, pour celles et ceux qui ont absolument besoin de faire tourner Windows sur Mac, en natif, si l’on peut dire, et de manière officielle, il faudra acquérir un Mac Intel, parmi les configurations qui sont encore proposées à la vente.

À noter : il est possible de faire fonctionner Windows sur un Mac M1 mais la procédure n’est pas officiellement supportée. Et il faut par ailleurs faire partie du programme Windows Insider. Autrement dit, vous aurez droit aux versions bêta de Windows. Ce qui peut être tout à fait viable pour quiconque a besoin d’utiliser une application de temps à autre mais probablement pas pour quelqu’un qui s’en sert au quotidien.