Microsoft met encore en pause Recall

Le report de Recall pour Copilot+ souligne les défis techniques que Microsoft doit encore surmonter pour satisfaire ses utilisateurs.

Tl;dr Microsoft reporte à nouveau le lancement de Recall, une fonctionnalité attendue de Copilot+.

Ce retard est attribué à des défis techniques qui affectent la stabilité du système.

Les utilisateurs expriment leur frustration face à l’incertitude entourant cette fonctionnalité.

Un nouveau report qui agace les utilisateurs

Microsoft a récemment annoncé qu’il allait de nouveau reporter le lancement de Recall, une fonction attendue qui devait enrichir l’expérience des utilisateurs de Windows via Copilot+. Recall promet de simplifier la gestion de l’information en offrant un accès rapide aux données pertinentes de l’utilisateur, mais ce report montre que la fonctionnalité est encore loin de la perfection espérée. Les utilisateurs, notamment ceux qui attendaient un véritable gain en productivité, commencent à exprimer leur mécontentement face à ces retards répétés.

Des retards dus à des défis techniques

La firme de Redmond aurait repoussé le déploiement de Recall en raison de problèmes techniques persistants. Ces défis portent en partie sur la capacité de Copilot à intégrer Recall sans compromettre la stabilité du système. La fonctionnalité de Recall demande une gestion complexe des données personnelles, et Microsoft tient à garantir que tout fonctionne de manière fluide et sécurisée avant le lancement officiel. Ces ajustements pourraient être le reflet de la prudence de l’entreprise, consciente de l’importance de protéger la vie privée et les données des utilisateurs.

Une stratégie de développement prudente

Le géant américain Microsoft semble adopter une approche progressive et mesurée avec Copilot+, ce qui contraste avec la rapidité attendue pour ce type d’innovations. En retardant Recall, Microsoft pourrait chercher à éviter les erreurs qui ont marqué le lancement d’autres fonctionnalités, tout en s’assurant que Recall réponde pleinement aux standards de qualité et de sécurité. Cette prudence pourrait s’avérer judicieuse à long terme pour Microsoft, mais à court terme, elle ralentit le rythme d’innovation attendu par les utilisateurs et pourrait nuire à l’image de la marque.

Une attente prolongée…

Alors que le report de Recall continue de décevoir, Microsoft n’a toujours pas donné de date précise pour le déploiement. Les utilisateurs, en particulier ceux qui ont déjà accès à Copilot+, espéraient pouvoir exploiter cette nouvelle fonctionnalité pour améliorer leur productivité. À l’heure actuelle, il est encore difficile de prédire quand Microsoft pourra tenir sa promesse. Toutefois, la société pourrait être amenée à accélérer le rythme si elle veut conserver l’intérêt de ses utilisateurs et rester compétitive face à des concurrents de plus en plus performants.