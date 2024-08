La version corrigée de la fonctionnalité IA Recall de Microsoft arrive en octobre pour les bêta testeurs

Les utilisateurs de Windows Insiders équipés d'ordinateurs Copilot+ auront la possibilité de tester une version plus sécurisée de la chronologie IA.

TL;DR Microsoft prévoit une nouvelle date de sortie pour sa fonctionnalité Windows Recall.

Cette fonctionnalité stocke les instantanés de toutes les activités de l’ordinateur.

La version initiale a suscité des inquiétudes sur la sécurité et la vie privée.

Bien que repoussée suite à des problèmes de sécurité, la nouvelle fonctionnalité de Microsoft, Windows Recall, refait surface avec une date de sortie prévue pour le mois d’octobre.

Windows Recall : la nouvelle fonctionnalité de Microsoft

Annoncée avec faste en mai, puis repoussée à la suite de réserves exprimées par des chercheurs en sécurité, la fonctionnalité de Windows Recall s’apprête à être lancée auprès des bêta-testeurs équipés de PC Copilot+ dans le courant du mois d’octobre.

Fonctionnant tel une « mémoire photographique », Windows Recall offre la possibilité de conserver des instantanés de toutes vos activités sur votre ordinateur. Que ce soit pour le visionnage de produits, la lecture d’emails, l’ouverture de documents ou même la consultation de conversations, tout pourra être revisité ad vitam.

Un outil efficace mais inquiétant

Si cette fonctionnalité peut sembler prodigieuse pour ceux qui passent de longues heures sur leur ordinateur, les préoccupations en matière de « vie privée et de sécurité ne sont pas à négliger ». En effet, en cas d’accès non autorisé à votre système, l’intrus pourrait non seulement accéder à vos fichiers traditionnels, mais également à toutes vos activités depuis l’activation de Recall.

Le fait que les données de Recall ne soient pas cryptées a soulevé de sérieuses inquiétudes parmi les experts en cybersécurité. Comme l’a expliqué l’expert en sécurité Kevin Beaumont, Recall ne cachait pas les informations sensibles comme les mots de passe ou les détails bancaires. Ainsi, si votre ordinateur était compromis, l’intrus pourrait trouver une mine de données sensibles, non chiffrées.

Des corrections de sécurité apportées

Face à ces problèmes, Microsoft a apporté des modifications en matière de sécurité, rendant la fonctionnalité optionnelle et nécessitant l’authentification par Windows Hello – un scan du visage ou des empreintes digitales. De plus, un déchiffrement « juste à temps » a été mis en place, conservant les données encryptées jusqu’à leur utilisation.

Ainsi, l’utilisateur peut avoir l’assurance que les informations resteront cryptées en cas d’accès non autorisé, à moins qu’il ne donne son accord par le biais de l’authentification par visage ou empreinte.

En conclusion, Windows Recall offre une vaste gamme de possibilités et constitue une mémoire visuelle pour l’utilisateur. Cependant, comme tout outil puissant, il requiert une surveillance et une administration prudentes pour préserver la sécurité des données personnelles.