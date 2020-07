Microsoft Flight Simulator : une date et trois éditions pour la version PC

Le lancement du simulateur de vol ultra-réaliste sur PC est planifié par l'éditeur américain Microsoft pour le mois d'août prochain.

Asobo Studio est fier d’annoncer que le nouveau Microsoft Flight Simulator est prêt pour être commercialisé d’ici quelques semaines : “Trente-huit années se sont déjà écoulées depuis la sortie du tout premier opus de Microsoft Flight Simulator, en 1982, et au fil du temps, la communauté n’a cessé de montrer son soutien et sa passion aux développeurs de la série. Nous savions qu’il était temps de développer une version nouvelle génération de Microsoft Flight Simulator. Nous bénéficions des meilleurs outils et partenaires, de la technologie et de la puissance de nos machines pour proposer le simulateur de vol le plus réaliste, le plus authentique jamais créé. Vous pouvez dès maintenant précommander le jeu sur PC via Windows 10 ou le préinstaller si vous êtes membre du Xbox Game Pass sur PC.”

Pour le renouveau de sa célèbre licence, Microsoft promet un moteur physique de pointe (modélisation aérodynamique), un cycle jour-nuit (quelle que soit la saison), une navigation sous les règles de vol à vue (VFR) de nuit, une météo dynamique en temps réel (vitesse et direction du vent, température, humidité, pluie et plus encore), un nouveau système de checklist (pilotage manuel intégral à l’assistance complète), des avions riches en détails (chacun d’entre eux dispose de son cockpit détaillé et fidèle à la réalité), un monde vivant (trafic routier, météo, animaux) ainsi que des paysages luxuriants et détaillés (plus d’un milliard et demi de bâtiments, deux milliards de milliards d’arbres, de montagnes, routes, rivières, et bien d’autres merveilles).

Microsoft Flight Simulator et ses différentes éditions

Microsoft Flight Simulator – Édition Standard (69,99 euros) : 20 avions et 30 aéroports

Microsoft Flight Simulator – Édition Deluxe (89,99 euros) : L’intégralité du contenu de l’édition Standard + 5 avions uniques et 5 aéroports internationaux supplémentaires

Microsoft Flight Simulator – Édition Premium Deluxe (119,99 euros) : L’intégralité du contenu de l’édition Standard + 10 avions uniques et 10 aéroports internationaux supplémentaires

Un trailer pour Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator sortira le 18 août prochain sur PC et sera disponible dans le Xbox Game Pass pour PC (version bêta). Aucune information sur les versions Xbox One et Xbox Series X.