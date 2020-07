Microsoft Flight Simulator : le réalité virtuelle sera au rendez-vous

Le plus beau simulateur de vol du marché sera compatible avec le casque HP Reverb G2 et la caméra de motion capture TrackIR.

Attendu pour le 18 août prochain sur PC via Microsoft Store (Windows 10), Xbox Game Pass PC et Steam, le nouveau Microsoft Flight Simulator supportera la VR avec le HP Reverb G2, fruit d’une collaboration entre HP, Valve et Microsoft. Prévue pour la fin de l’année, une mise à jour permettra de s’envoler dans les cieux en réalité virtuelle tout en profitant d’un affichage lumineux, d’une haute résolution et d’un son immersif qui suit parfaitement les mouvements des joueurs. D’autres casques seront compatibles bien plus tard.

En plus d’être compatible avec le Bravo Throttle Quadrant de Honeycomb, le TCA Sidestick et les périphériques Quadrant Airbus de Thrustmaster, Microsoft et Asobo Studio ont également prévu que Microsoft Flight Simulator soit jouable avec le TrackIR, un accessoire qui suit les mouvements de la tête des joueurs pour contrôler la caméra, avec son système six degree of freedom (6DOF), pour une expérience de simulation ultra-immersive. La 4K HDR, sans souris, avec une latence réduite sera aussi de la partie.

Plusieurs mises à jour gratuites sont déjà planifiées pour Microsoft Flight Simulator

Microsoft fait déjà un point sur l’avenir de sa simulation de vol (mises à jour, packs de contenus à thème, ajustements de la carte du monde) : “Microsoft Flight Simulator s’impose comme le précurseur d’une nouvelle ère de simulateurs de vol construits autour de bases de données. Ces données qui génèrent le monde du titre s’enrichiront de jour en jour. Les joueuses et les joueurs peuvent s’attendre à voir leur simulateur évoluer au fil du temps, grâce à notre partenariat avec Bing et au machine-learning. L’évolution de MFS s’annonce intense, mais, dès la sortie du titre, vous pourrez profiter d’avions à haut niveau de détail, de notre nouveau système de checklist, du trafic aérien et de la météo reproduits en temps réel, de notre modélisation aérodynamique ainsi que de toutes les fonctionnalités déjà décrites lors de l’annonce de la date de sortie du titre, le tout dans un monde magnifique.“