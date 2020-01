Microsoft Flight Simulator dévoile son gameplay dans une vidéo

Une claque visuelle qui nécessitera un ordinateur avec la configuration adéquate pour en profiter sans avoir l'impression de ramer au lieu de voler.

Dévoilé à l’E3 2019, le nouveau Flight Simulator ne s’est finalement que peu montré pour l’instant, trailer du X019 mis à part. Très attendu par les joueurs, qui auront droit qui plus est à une version VR pour rendre le tout plus réaliste encore, il est développé par les français de Asobo Studio. Ces derniers promettent un jeu débordant de contenu, avec plus de 40 000 aéroports à visiter et la plus grande carte de tous les jeux vidéo sur le marché puisque celle-ci sera mondiale. Son réalisme, le jeu le doit aux images aériennes de Bing, à un moteur physique poussé et à un souci du détail. Forcément pour en profiter, il faudra soit un PC musclé, soit les consoles de Microsoft. L’opus est en effet prévu sur Xbox One X et sur la Xbox Series X qui sera commercialisée à la fin de l’année.

Ressortez les joystick

Avec un tweet, Nvidia GeForce UK a fait beaucoup parler du jeu, grâce à 50 secondes de gameplay photo-réaliste qui met une claque aussi sourde que lors de la sortie de Microsoft Flight Simulator 2002. Des environnements divers, un cycle de météo varié et réaliste, une vraie sensation de vol… On vous laisse admirer ci-dessous.

Is this real life… 🤯 pic.twitter.com/Q9Dnp3Mnda — NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) December 30, 2019

Pour les néophytes et les passionnés ?

Reste à savoir à qui Microsoft/Asobo Studio adressent ce jeu : est-ce aux amateurs ou aux professionnels ? On se rappelle MS Flight Simulator 2004 et MS Flight Simulator X étaient plus des “environnements virtuels d’immersion destinés à satisfaire des pilotes ou futurs pilotes” selon Wikipédia, une expérience pouvant être “frustrante, complexe et difficile à cause de son réalisme”, qu’un moment de détente à planer au-dessus des océans et des villes.