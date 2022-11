Microsoft Edge : 8 paramètres à changer pour en faire un meilleur navigateur encore

Microsoft Edge est un très bon navigateur web, très complet. Mais sa configuration de base, par défaut, peut laisser à désirer. Voici quelques paramètres à modifier.

Les navigateurs web modernes adorent cacher leurs meilleurs paramètres et fonctionnalités sous des tas de menus, Microsoft Edge ne fait pas exception. Ce n’est pas une très mauvaise chose, dans la mesure où Edge est un navigateur très réussi et intéressant dans sa configuration par défaut, mais on peut faire bien mieux avec les paramètres disponibles. En voici huit pour améliorer sensiblement votre expérience de navigation.

Changer le moteur de recherche par défaut

Bing n’est pas le meilleur moteur de recherche qui existe, mais c’est l’option par défaut de Edge. Pour opter pour Google ou DuckDuckGo, il faut cliquer sur l’icône avec les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis aller dans Paramètres > Confidentialité, recherche et services > Barre d’adresse et recherche. Cliquez dans la liste déroulante à côté de Moteur de recherche utilisé dans la barre d’adresses et changez par celui que vous voulez.

Personnaliser la barre d’outils

La personnalisation de la barre d’outils permet de ne garder que les fonctions que vous utilisez fréquemment. Par exemple, Edge a un bouton Partage très pratique pour envoyer des liens dans d’autres apps très facilement. Vous pouvez ajouter ce dernier à la barre d’outils et supprimer ce que vous n’utilisez pas régulièrement.

Allez dans Paramètres > Apparence et faites défiler jusqu’à Sélectionnez les boutons à afficher dans la barre d’outils. À vous d’organiser comme vous le voulez.

Activer les onglets verticaux

La plupart des navigateurs par défaut proposent une vue des onglets à l’horizontale. C’est bien si vous avez écran très large, mais sur l’écran d’un portable, c’est autre chose. Les onglets à la verticale, par contre, permettent de maximiser la surface d’affichage.

Dans Paramètres > Apparence, défilez jusqu’à Personnaliser la barre d’outils. Cliquez sur Activer à la ligne Afficher les onglets verticaux pour toutes les fenêtres actuelles du navigateur.

Activer les captures d’écran rapides

Microsoft Edge dispose d’un outil natif de capture d’écran très réussi. Il permet de capturer des zones précises d’une page ou de réaliser une capture d’une longue page verticale sur un site. Pour l’utiliser, appuyez sur Ctrl + Maj + S sur votre clavier. L’outil va apparaître. Suivez les indications à l’écran pour prendre votre capture et l’éditer.

Optimiser la page nouvel onglet

La page nouvel onglet de Microsoft Edge est très polluée par défaut. Vous pouvez corriger cela en ouvrant un nouvel onglet et en cliquant sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit de la page. À vous de voir ce qui vous convient le mieux.

Améliorer les performances

Si vous avez l’impression que Edge ralentit votre ordinateur, vous pouvez activer son mode Performances. Direction Paramètres > Système et performances et activez Activer le mode d’efficacité lorsque. Choisissez l’option qui vous convient.

Réduire le tracking par Microsoft

Microsoft utilise nombre de vos données, officiellement, pour améliorer votre expérience avec Edge. Si vous tenez à votre vie privée, vous pouvez désactiver cette collecte de données.

Dans Paramètres > Confidentialité, recherche et services, faites défiler jusqu’à Données de diagnostic facultatives. Cette collecte concerne des données sur l’utilisation du navigateur, les sites web que vous visitez et les rapports d’incident. Vous pouvez tout désactiver.

Vous pouvez faire défiler jusqu’à la section Services en bas et désactiver les options suivantes :

Suggérer des sites similaires lorsqu’un site web est introuvable.

Gagnez du temps et de l’argent grâce aux Achats dans Microsoft Edge.

Recevez des notifications sur les éléments connexes que vous pouvez explorer avec Discover.

D’autres paramètres utiles pour la confidentialité

Une fois tout cela fait, regardez les permissions que vous avez offertes aux sites web. Dans Paramètres > Cookies et autorisations de site. Supprimez toutes les permissions qui ne vous semblent pas nécessaires.

Ensuite, allez dans les options sous Toutes les autorisations et sélectionnez ce que vous voulez avec précaution. Vous devriez, idéalement, bloquer complètement l’accès à votre emplacement, aux capteurs de mouvement ou de lumière, aux notifications, à la synchronisation en arrière-plan et aux appareils USB.