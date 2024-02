La nouvelle fonctionnalité expérimentale d’IA de Chrome peut vous assister dans la rédaction

La nouvelle version de Chrome propose cette fonctionnalité aux États-Unis.

Tl;dr Google lance une fonction AI générative expérimentale pour son navigateur Chrome M122.

La nouvelle fonction, “Help me write”, aide à rédiger des phrases descriptives ou des paragraphes entiers.

L’outil utilise le principe du réglage en fonction du contexte de la page web visitée pour fournir des suggestions appropriées.

Il est actuellement uniquement en anglais et disponible pour les utilisateurs de Mac et de PC aux États-Unis.

Une révolution de l’écriture est en marche grâce à Google et son nouvel outil basé sur une technologie de pointe. La société a intégré une fonctionnalité expérimentale générative d’IA à son navigateur lors du lancement de Chrome M122. Baptisée “Aidez-moi à écrire“, cette fonction promet d’améliorer radicalement l’expérience d’écriture des utilisateurs.

Genèse de l’IA

L’outil fonctionne en utilisant les modèles Gemini de Google pour comprendre le contexte de la page web que vous consultez. Ainsi, il est en mesure de générer des suggestions qui correspondent parfaitement à la situation. Par exemple, sur une page de critiques, il peut proposer un texte qui ressemble à une critique plutôt qu’à une simple description de produit.

Un travail éclairé

Un des exemples donnés par Google illustre parfaitement cet avantage. À partir de l’invite “déménagement dans un lieu plus petit, vend friteuse à air pour 50 dollars”, l’outil a suggéré un paragraphe complet qui transmet de manière plus précise le message de l’utilisateur : “Je déménage dans un endroit plus petit et je n’aurai plus de place pour ma friteuse à air. Elle est en bon état et fonctionne très bien. Je la vends pour 50$. Contactez-moi si vous êtes intéressé.”

Conditions d’utilisation

Pour activer cet outil novateur, les utilisateurs doivent simplement aller dans les Paramètres du menu déroulant à trois points de Chrome. Une fois activé, il suffit de souligner le texte à réécrire et de faire un clic droit pour invoquer “Aidez-moi à écrire“.

Cependant, il convient de noter que cet outil est actuellement uniquement disponible pour les navigateurs Chrome sur Mac et PC aux États-Unis et ne peut comprendre et rédiger des suggestions qu’en anglais.

Google a annoncé pour la première fois l’arrivée de cet outil d’écriture en janvier lorsqu’il a annoncé qu’il allait commencer à intégrer des fonctionnalités d’IA dans son navigateur Chrome. En plus de “Aidez-moi à écrire“, Google a annoncé qu’il dotera également le navigateur d’un organiseur d’onglets alimenté par l’IA et de la capacité de générer des thèmes personnalisés.