Le navigateur DuckDuckGo intègre désormais la synchronisation et la sauvegarde multi-appareils

Il est possible pour les utilisateurs de synchroniser leurs informations entre leurs smartphones, tablettes et ordinateurs sans avoir besoin de créer un compte.

Tl;DR DuckDuckGo priorise la protection des données personnelles.

Il introduit une nouvelle fonction de synchronisation et de sauvegarde.

La synchronisation est entièrement chiffrée de bout en bout.

Les utilisateurs peuvent accéder à leurs informations à partir de multiples appareils.

DuckDuckGo, une alternative pionnière en matière de confidentialité

Dans un monde où l’utilisation d’internet exige généralement de se dessaisir de la plupart de ses informations personnelles, l’alternative DuckDuckGo est apparue comme un abri sûr pour ceux cherchant à protéger leur intimité digitale.

Un nouvel usage facilité

DuckDuckGo vient “d’offrir à ses utilisateurs un moyen plus facile d’accéder à leurs informations à partir de plusieurs endroits”. Une nouvelle fonctionnalité de synchronisation et de sauvegarde est mise à disposition, permettant le partage de signets, le réglage de protection des e-mails et de mots de passe à travers plusieurs appareils.

Sécurité et simplicité réunies

Qui plus est, l’utilisation des mêmes navigateurs sur différents gadgets ne soulève plus de craintes sur qui pourrait avoir accès à vos données. Grâce à un processus crypté de bout en bout, le navigateur ne reçoit aucune information, la clef de déchiffrement étant stockée localement sur les appareils du destinataire. Vous avez donc la liberté de partager des informations depuis votre PC ou Mac vers votre Android ou iPhone et vice versa.

Mise en place du système de récupération

D’ailleurs, pour les plus prudents, une sauvegarde est disponible. En téléchargeant un “PDF de récupération”, vous pourrez accéder aux données synchronisées, y compris la fonction “Protection de courrier électronique”, qui retire les pisteurs cachés et génère des adresses e-mails uniques et privées, en cas de casse de vos appareils.