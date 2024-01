Microsoft dévoilera enfin son jeu Indiana Jones le 18 janvier

Le prochain Developer_Direct offrira une nouvelle perspective sur Avowed et Senua’s Saga: Hellblade II. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui vous attend pour ces jeux tant attendus ?

Tl;dr Microsoft organise son prochain Developer Direct.

Détails de jeux comme Avowed, Senua’s Saga: Hellblade II et Indiana Jones seront révélés.

Aucune mise à jour de jeux Activision Blizzard.

L’événement commencera à 15h ET le 18 janvier.

Un nouvel horizon pour les gamers

La prochaine ère vidéoludique sera dévoilée par Microsoft lors de son deuxième événement Developer_Direct. Séries de jeux, nouveautés du monde vidéoludique et perles rares du développement sont au rendez-vous.

Projecteurs sur les nouveautés

MachineGames brise finalement le silence entourant le titre inspiré de l’emblématique archéologue Indiana Jones, dont l’annonce remonte à trois années déjà. Plus de dix minutes de découverte et d’échanges avec les développeurs du studio à l’origine de Wolfenstein sont prévus. Le premier trailer de gameplay dévoilera l’histoire, le cadre et la manière de diriger l’archéologue légendaire.

Encore plus de détails seront donnés sur les légendes en devenir Avowed, Senua’s Saga: Hellblade II et le titre stratégique Ara: History Untold. Obsidian et Ninja Theory doivent également fournir une plongée spectaculaire sur le gameplay de leurs créations respectives. Pourrait-on enfin savoir quand Hellblade II sera officiellement lancé ?

Don't miss the gameplay reveal of our new #IndianaJones game at the Xbox #DeveloperDirect. We can't wait to show you what we've been working on! pic.twitter.com/lCNKWiFN2k — machinegames (@machinegames) January 9, 2024

Quid des autres titres ?

Cependant, n’espérez aucune surprise du coté de Activision Blizzard. Le tout récent acquéreur Xbox promet des nouvelles plus tard cette année.

Rendez-vous à ne pas manquer

La grand-messe vidéoludique de Microsoft commencera à 15 heures ET le 18 janvier, et sera retransmis sur les canaux sociaux d’Xbox et de Bethesda. Un événement à marquer d’une pierre blanche, pour tous les amateurs de jeux vidéo.