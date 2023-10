Microsoft bannit les manettes et accessoires Xbox tiers "non autorisés". Une nouvelle politique qui risque de faire grincer des dents.

Microsoft a décidé de sévir en ce qui concerne l’utilisation de manette non autorisée. L’entreprise a commencé à bannir les manettes et accessoires Xbox tiers qui ne font pas partie du programme partenaire “designed for Xbox”. Un joueur a publié l’information sur Restera après avoir branché une manette compatible Xbox et avoir reçu une notification concernant ce bannissement.

Microsoft bannit les manettes et accessoires Xbox tiers “non autorisés”

Le code d’erreur est expliqué en détail sur le blog d’aide de Microsoft : “À partir du moment où vous connectez un accessoire non autorisé et que vous recevez le code d’erreur 0x82d60002, vous avez deux semaines pour utiliser l’accessoire, après quoi l’utilisation de ce dernier sera impossible avec la console.” Le conseil de la firme de Redmond ? Prendre contact avec l’entreprise à qui vous avez acheté la manette et la lui retourner. Un peu violent, mais cela a le mérite d’être clair.

La motivation de Microsoft sur le sujet pourrait provenir, en partie tout du moins, de la volonté d’empêcher les appareils de triche, comme le Cronus Zen. De nombreuses entreprises de l’industrie du gaming travaillent d’arrache-pied pour essayer d’empêcher leur utilisation pendant les parties. Bien sûr, la décision de Microsoft pourrait aussi être bien plus terre-à-terre, en voulant faire progresser les ventes de ses propres manettes et accessoires.

Une nouvelle politique qui risque de faire grincer des dents

Brook Gaming, l’une des sociétés fabricant des produits concernés, a publié un communiqué rassurant ses clients, elle “fera tout ce qui est nécessaire pour identifier de possibles solutions” face à cette nouvelle politique. D’ici là, il y a fort à parier que les ventes de ses produits, tout comme celles d’autres sociétés spécialisées proposant des manettes et accessoires Xbox, devraient diminuer.