Metal Slug Tactics est reporté à 2023

Développé par Leikir Studio pour Dotemu, le jeu tactique au tour par tour basé sur la licence Metal Slug de SNK a officiellement été retardé et sortira l'année prochaine sur Nintendo Switch et PC.

Annoncé en juin dernier lors du Summer Game Fest, Metal Slug Tactics réunit les visages familiers de Marco, Eri, Fio et Tarma, qui mènent l’escouade du Faucon pèlerin sur un champ de bataille différent, où le défilement latéral classique de la série de run and gun laisse place à des combats dynamiques et stratégiques sur une carte en damier. Des arbres de compétences, des avantages et un système d’adrénaline qui alimente les attaques ont tous été promis pour la sortie de Metal Slug Tactics, qui était initialement prévue pour cette année.

Marco, Eri, Fio, and Tarma are tinkering away to make #MetalSlugTactics as explosive as possible on release, but the squad needs a bit more time in the shop to prepare for the battles ahead. See you in 2023! @LeikirStudio x @Dotemu

🎨Artwork by @AngryangryD pic.twitter.com/JRKqpnvUQp

— Dotemu (@Dotemu) August 11, 2022