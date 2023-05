Metal Gear Solid Master Collection a davantage de jeux que ce qui a été annoncé

Konami et Metal Gear Solid, le début d'une grande nouvelle génération ? D'autres remasters de Metal Gear pourraient être en préparation.

Pendant l’événement PlayStation Showcase, Konami a fait une très jolie surprise pour les fans de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 3: Snake Eater va avoir droit à un remake complet. Celui-ci fera suite à la sortie de Metal Gear Solid Master Collection, qui regroupe des versions remasterisées des trois premiers opus de la série. Ceci étant dit, comme teasé par Konami, il pourrait y avoir mieux encore à venir. Cette “Master Collection” inclut aussi Metal Gear et Metal Gear 2: Solid Snake – les jeux originaux en 2D et en 8 bits qui avaient lancé la légende de la franchise.

Avec une sortie prévue dans quelques mois, cette collection fera donc la part belle aux travaux les plus emblématiques de Hideo Kojima. La série Metal Gear suit les aventures du héros Solid Snake dans ses tentatives d’enrayer les menaces terroristes des machines bipèdes, toutes capables de destruction massive.

Ces jeux 2D n’avaient que peu de narration, mais cela changeait avec l’arrivée de Metal Gear Solid sur PlayStation 1. Cette collection inclut les missions Special et VR qui sont sorties quelque temps plus tard. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, sur PlayStation 2, avait placé la barre plus haut encore en ce qui concerne l’aspect cinématique et proposait pour la première fois un autre personnage jouable, Raiden.

Le troisième jeu dans la série 3D, Snake Eater, était une préquelle qui venait démystifier les origines du Big Boss, l’antagoniste du combat final dans le jeu 2D original. Le jeu avait reçu des critiques élogieuses pour ses prouesses techniques, graphiques et sa narration, emmenant encore la série vers de nouveaux sommets.

D’autres remasters de Metal Gear pourraient être en préparation

Konami commercialise ceci sous le titre “Volume 1”, ce qui laisse la porte ouverte à une autre collection Metal Gear. Cette suite pourrait inclure le jeu original PS3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, qui n’est jamais sorti sur une autre console. Nous pourrions aussi avoir droit à un Metal Gear Solid V: The Phantom Pain remasterisé, un jeu qui avait été lancé sur PlayStation 4 et Xbox One, après un court prologue intitulé Ground Zeroes.

Il y a encore d’autres jeux que Konami pourrait utiliser pour cette collection. Peace Walker fut la première tentative du studio de proposer un jeu Metal Gear Solid traditionnel sur la PlayStation Portable. Metal Gear Rising poursuivait l’histoire de Raiden, expérimentant avec un nouveau gameplay hack-and-slash pour mettre en avant ses capacités cybernétiques uniques plutôt qu’un gameplay d’action musclée conventionnel.

Metal Gear Acid et Metal Gear Acid 2 étaient des titres PSP qui offraient un changement de gameplay unique pour la série. Ces deux opus combinaient le jeu au tour par tour et les combats avec un système de cartes qui limitait les actions que vous pouviez réaliser durant chaque phase. Metal Gear Online, la première expérience multijoueur de la franchise, devrait aussi être très demandé au menu des remasters.