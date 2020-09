Metal Gear Solid et d’autres grands classiques de Konami arrivent sur GOG.com

Il existe aujourd'hui pléthore de solutions pour jouer aux jeux vidéo. Certaines plates-formes proposent même de regrouper tous vos jeux, ou presque. C'est le cas de GOG.com. Cette dernière vient d'accueillir plusieurs grands classiques de Konami.

Pendant très longtemps, il a été étonnamment difficile de jouer aux premiers opus de Solid Snake sur PC. Le Metal Gear original fut lancé pour l’ordinateur MSX2 puis, quelques années plus tard, sur MS-DOS et Commodore 64. Rares sont celles et ceux qui possèdent encore de telles machines. Les options étaient donc l’émulation ou l’une des nombreuses versions console, dont le très populaire portage sur NES de 1987. Les deux premiers titres de Metal Gear Solid, quant à eux, sont sortis sur PC mais jamais sur des plates-formes numériques comme Steam. Heureusement, la chose est réparée aujourd’hui. Ces trois jeux sont disponibles sur GOG.com.

Metal Gear débarque en force sur GOG.com

Il ne s’agit pas là de remakes ou de remasters quelconques. Cela étant dit, les fiches produits sur GOG.com indique que Metal Gear Solid dispose de “meilleurs graphismes, nouvelles fonctionnalités et nouveaux modes de jeu”. L’extension VR Missions publiée en 1999 est même incluse. Metal Gear Solid 2, quant à lui, est proposé dans son édition Substance qui fut lancée pour PS2, Xbox et PC. Comme The Verge le précise, les possesseurs de console pourraient vouloir lui préférer d’autres versions, comme le remake de Metal Gear Solid The Twin Snakes sur GameCube ou Metal Gear Solid HD Collection (Xbox 360) ou encore Metal Gear Solid : The Legacy Collection (PS3). Toutes deux contiennent une version HD de Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty.

Toujours est-il qu’il est toujours bon d’avoir des alternatives. Et si vous n’avez qu’un PC à la maison, il s’agit là de la plus simple des manières pour vous (re)plonger dans l’univers de Metal Gear et de vraiment cerner tout ce qui arrive dans les jeux ultérieurs. La plupart de ces derniers sont d’ailleurs disponibles sur Steam.

Castlevania et Contra sont aussi de la partie

De plus, Konami a aussi décidé de publier un pack Castlevania et Contra sur GOG.com. Ce Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra Castlevania fut lancé à l’origine sur PC en 2002 et il regroupe Castlevania, Castlevania II : Simon’s Quest, Castlevania III : Dracula’s Curse, Contra et Super C. Voilà qui devrait plaire aux fans et aux amateurs de rétrogaming.