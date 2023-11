Meta suspend les ventes du Quest 3 Elite Battery Strap suite à un défaut de charge

Certains propriétaires signalent que l'accessoire arrête inopinément d'alimenter le casque de réalité virtuelle.

Tl;dr Meta interrompt temporairement la vente de l’Elite Strap pour le Quest 3.

La cause est un problème de firmware lié à la recharge de la batterie.

Des unités corrigées sont en cours de production par Meta.

Les modèles défectueux seront remplacés au cas par cas.

Un problème technique suspend la vente de l’Elite Strap pour Quest 3

En raison d’un problème de firmware lié à la recharge, Meta a momentanément suspendu la commercialisation de son produit phare, l’Elite Strap pour le Quest 3. Ce produit, qui coûte 130$, prolonge l’autonomie du casque VR autonome jusqu’à deux heures, tout en offrant un contrepoids pour le confort.

Une résolution en cours

Toutefois, la firme n’a pas procédé à un rappel massif. “Nous fabriquons actuellement un nouveau lot qui résout les problèmes de firmware à l’origine du défaut”, a déclaré l’entreprise à Road to VR. En effet, Meta envisage de remplacer l’équipement défectueux en étudiant chaque cas qui se présente auprès de son service clientèle.

Des informations contradictoires circulent

Contrairement à ces annonces, plusieurs utilisateurs ont signalé que la batterie de la lanière Elite fonctionne initialement, mais cesse de charger le casque plus tôt que prévu. Engadget attend toujours une confirmation et plus de précisions de la part de Meta.

Des stocks corrigés très attendus

Meta s’emploie à remettre en stock des unités corrigées dès que possible. Pour l’instant, la page produit de l’accessoire est indisponible, et sa référence a été retirée des sites de ses partenaires de vente au détail, tels que Best Buy et Amazon.