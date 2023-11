Meta : les défenseurs de la vie privée de l’UE scrutent son abonnement sans publicité controversé

Selon noyb, le tarif d'abonnement mensuel de 9,99€ est disproportionné par rapport à la valeur des données de suivi. Peut-on alors considérer cela comme une exploitation des utilisateurs ?

Dans un récent déploiement visant à respecter les règles de confidentialité en Europe, Meta a présenté un ultimatum aux utilisateurs de Facebook et Instagram. Ces derniers doivent soit accepter la réception de publicités ciblées, soit s’abonner à une offre à 10 € par mois pour chaque application. Selon Meta, l’utilisateur a le choix, mais à quel prix ?

Le groupe autrichien de protection de la vie privée, noyb, a défini la position de Meta comme étant “un faux choix pour les utilisateurs sans les moyens de payer pour un abonnement”. Meta souhaite obtenir le consentement des utilisateurs pour le suivi des publicités en échange d’une somme considérable.

Selon la loi européenne, le consentement doit être libre et volontaire. C’est sur ce point que noyb conteste vivement, soulignant que Meta exige “des frais de confidentialité” allant jusqu’à 250 € par an pour tout utilisateur cherchant à exercer son droit fondamental à la protection des données.

Today we filed our first (yes, more planned) complaint on Meta's "Pay or Okay" system. Considering that users have on average 35 apps on their phone, you may soon pay € 8.000+ per year to keep your #GDPR rights – let's see what the @EU_EDPB will say!https://t.co/5GCCy5jPfJ

— Max Schrems 🇪🇺 (@maxschrems) November 28, 2023