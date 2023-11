Selon une plainte, Meta convoiterait les moins de 13 ans et tromperait le public sur le contrôle de l’âge

Un document non censuré dévoile davantage d'informations sur la plainte déposée contre Meta par 33 États en octobre dernier. Quelles autres révélations contient ce document ?

Tl;dr Meta est accusée d’être consciente que des enfants de moins de 13 ans utilisent ses plateformes.

L’entreprise aurait manqué à son devoir en ne désactivant pas les comptes signalés.

Meta aurait enfreint la COPPA, en ciblant et collectant les informations des enfants sans consentement parental.

L’entreprise aurait encouragé des temps d’utilisation excessifs et exposé les jeunes utilisateurs à des contenus potentiellement nuisibles.

L’accusation contre Meta : une attitude répréhensible envers les moins de 13 ans

Facebook, récemment renommé Meta, se trouve au centre d’une controverse majeure. Il est présumé que l’entreprise est bien au courant de la présence d’utilisateurs de moins de 13 ans sur ses plateformes, une dérogation claire à ses propres politiques.

Inaction et cupidité présumées

Selon un document révélé par le New York Times, non seulement Meta est au courant de ce problème, mais elle aurait même « convoité et poursuivi » ces jeunes utilisateurs sur Instagram pendant des années. Malgré des signalements avoisinant les “1.1 million de cas d’utilisateurs de moins de 13 ans sur Instagram” entre 2019 et 2023, Meta aurait désactivé uniquement une portion infime de ces comptes, continuant de récolter leurs données.

Enfreinte de la COPPA et conséquences négatives

En outre, cette plainte affirme que Meta « viole régulièrement » la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants de 1998 (COPPA), en ciblant et collectant les informations des mineurs sans le consentement de leurs parents. En plus des problèmes de confidentialité, l’entreprise est accusée de manipuler les utilisateurs jeunes, en les incitant à passer des heures excessives sur les applications et en favorisant le développement de dysmorphies corporelles.