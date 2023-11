Meta ferme son équipe en charge de l’IA responsable

L'équipe s'est désormais orientée vers le travail sur l'IA générative et l'infrastructure associée. Quelles innovations peuvent-ils apporter dans ce nouveau domaine ?

Tl;dr Meta dissout son équipe “Responsible AI” pour la redéployer.

L’équipe sera réaffectée à l’IA générative et à l’infrastructure de l’IA.

Créée en 2019, son but était d’encadrer la formation de l’IA de Meta.

La décision inquiète en raison des problèmes passés de modération.

Meta restructure son équipe de contrôle de l’IA

Le géant de la technologie, Meta, a annoncé la dissolution de son équipe “Responsible AI”. C’est ce qui ressort d’un mémo interne obtenu par The Information et révélé samedi soir.

Réorientation vers l’IA générative

Selon le document interne, la majorité de l’équipe “Responsible AI” sera réorientée vers le travail sur l’IA générative. Un porte-parole de Meta a déclaré à Reuters que cette restructuration visait à “rapprocher les collaborateurs du développement des produits et technologies centrales”. Par ailleurs, d’autres membres de l’équipe seront affectés au travail sur “l’infrastructure de l’IA de Meta”.

Des problèmes passés de modération

L’équipe “Responsible AI” avait été créée en 2019 avec pour objectif de surveiller les problèmes liés à la formation de l’IA de Meta. Ceci comprenait, entre autres, l’assurance d’une formation de l’IA avec un ensemble de données diversifié, mais aussi la prévention des problèmes de modération pour des plateformes comme Facebook. Pourtant, des reportages de Business Insider plus tôt cette année ont souligné que l’équipe Responsible AI n’était qu’une “coquille d’équipe” avec peu d’autonomie et une régulation bureaucratique excessive.

En dépit de cette dénonciation, la décision de Meta inquiète car la régulation de l’IA en est encore à ses balbutiements. De plus, la compagnie a, par le passé, eu à faire face à des accusations d’abus des droits civils et des problèmes de traduction biaisée sur ses différentes plateformes, dont WhatsApp et Instagram.