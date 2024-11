Meta Quest 3 et 3S accueilleront bientôt Windows 11 : tout ce qu’il faut savoir

L'intégration de Windows 11 dans les casques Meta Quest 3 et 3S va marquer un tournant dans l'utilisation de la réalité virtuelle.

Tl;dr Windows 11 sera disponible sur les casques Meta Quest 3 et 3S dès décembre 2024, permettant une connexion rapide à un PC ou à Windows 365 via la VR.

Cette fonctionnalité offrira une expérience immersive avec des applications volumétriques et un bureau virtuel multi-écrans pour une productivité accrue.

Les développeurs pourront créer des applications 3D compatibles grâce à une API dédiée, élargissant ainsi les possibilités de personnalisation et d’interaction.

Une connexion rapide et sans effort

Dès décembre 2024, les utilisateurs de Meta Quest pourront se connecter à Windows 11 en quelques secondes, que ce soit via une connexion directe à un PC local ou par l’intermédiaire de Windows 365, la version cloud du système d’exploitation. Cette facilité d’accès marque un tournant dans l’intégration des casques VR avec des environnements de travail classiques, permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs applications et documents Windows dans un cadre virtuel.

Un bureau virtuel immersif

Les utilisateurs pourront profiter d’une station de travail virtuelle d’une qualité exceptionnelle. Grâce aux « applications volumétriques », qui permettent de visualiser des fenêtres et des applications en 3D, il sera possible de créer des environnements de travail immersifs avec plusieurs écrans virtuels. Cette fonctionnalité permet de visualiser des documents et des modèles 3D, tout en restant immergé dans l’univers virtuel du casque.

Une nouvelle plateforme pour les développeurs

Avec cette intégration, Microsoft ouvre également de nouvelles opportunités pour les développeurs. Ils pourront utiliser une API dédiée pour créer des plug-ins permettant d’intégrer des applications Windows, qu’elles soient nouvelles ou existantes, dans l’environnement virtuel. Cette capacité à développer des applications 3D personnalisées pourrait révolutionner l’interaction avec les logiciels sur un casque VR, créant ainsi un écosystème encore plus riche et flexible.

Vers une convergence du gaming et du travail

L’arrivée de Windows 11 sur les casques Meta Quest va au-delà du monde du travail. En combinant gaming et productivité, cette fonctionnalité vise à faire des casques Quest des outils tout-en-un, capables de répondre à des besoins professionnels tout en offrant une expérience de jeu immersive. Cela marque une nouvelle étape dans l’évolution des casques VR, qui deviennent des appareils multifonctionnels adaptés à de nombreux usages.