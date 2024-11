Microsoft augmente les tarifs de 365 et Copilot, découvrez le montant

Microsoft annonce une augmentation des tarifs de 365 et Copilot : découvrez combien cela vous coûtera en plus.

Tl;dr Microsoft augmente les tarifs des abonnements 365 Copilot.

Les changements impacteront les utilisateurs de diverses plateformes.

Microsoft semble encourager les abonnements annuels.

Hausse des tarifs pour Microsoft 365 Copilot

Microsoft a récemment fait part de sa décision de revoir à la hausse les tarifs des abonnements destinés aux entreprises pour 365 Copilot, du moins pour ceux qui optent pour le paiement mensuel.

Changements dans le plan de paiement

Selon l’entreprise, ce plan est une combinaison de l’introduction d’une nouvelle option de paiement mensuel pour Microsoft 365 Copilot et de la « standardisation » de la facturation pour tous les abonnements déjà proposés mensuellement. Dans le cadre de cette standardisation, Microsoft augmentera le prix de 5% pour les plans de facturation mensuels à partir du 1ᵉʳ avril 2025. Non, il ne semble pas s’agir d’une blague du 1ᵉʳ avril trop précoce.

Impact sur diverses plateformes

Microsoft précise que les modifications de paiement impacteront les personnes utilisant les canaux Buy Online, Cloud Solutions Partner, et l’accord client entreprise Microsoft (MCA-E). Plus précisément, cela affectera Microsoft 365 Copilot, Microsoft 365 Pilot for Sales et Microsoft 365 Copilot for Service. Ces programmes pourront opter pour le paiement mensuel à partir du 1ᵉʳ décembre 2024. Voici la liste complète des programmes qui verront une augmentation de 5% des paiements mensuels:

Microsoft 365

Office 365

Enterprise Mobility + Security

Windows 365

Microsoft Dynamics 365 Services

Microsoft Power Platform

Autres services en ligne

De plus, le programme Teams Phones verra également son prix augmenté de 5%. Cette hausse sera effective en avril 2025, en même temps que pour les autres services Microsoft.

Incitation aux abonnements annuels

Microsoft semble pousser ses abonnés vers une souscription annuelle, où le prix restera le même. Seul le paiement mensuel subira cette augmentation de 5%. Cependant, le paiement annuel requiert un paiement unique en avance. Il peut donc être plus facile de répartir les coûts sur un plan mensuel, même avec le prix plus élevé, mais il reste à voir comment les utilisateurs réagiront.