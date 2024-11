Microsoft dévoile des employés IA : arrivée imminente des agents IA au bureau

Microsoft a dévoilé des employés alimentés par l'IA durant son événement Ignite : ces agents feront leur apparition sur le lieu de travail.

Tl;dr Microsoft mise grandement sur l’IA générative avec des agents prenant le devant de la scène.

L’entreprise a introduit de nouveaux agents pour automatiser diverses tâches de bureau complexes.

Microsoft 365 Copilot est également amélioré pour aider à la création de contenu et à l’analyse.

L’IA générative : un pari majeur pour Microsoft

Microsoft mise de manière significative sur l’IA générative. Les agents, alimentés par cette technologie, deviennent les acteurs principaux de cette révolution technologique. Ces outils combinent des modèles avancés et des scripts sur mesure pour automatiser non seulement des tâches simples et répétitives, mais aussi des processus d’affaires complexes et multiformes.

Une nouvelle génération d’agents au service de l’entreprise

Présentés lors de l’événement Ignite, ces agents sont destinés à devenir une partie essentielle du fonctionnement des entreprises. Ils visent à rationaliser les opérations et alléger le fardeau des tâches routinières, en s’appuyant sur les agents 365 précédemment révélés. Selon Microsoft, cette technologie permettra aux employés de se concentrer sur des activités plus créatives, stratégiques et génératrices de revenus, libérant ainsi les humains des aspects les plus banals de la journée de travail moderne.

Un des agents les plus intéressants pour les employés est un nouvel agent de libre-service qui facilitera les interactions avec les ressources humaines et l’informatique. Contrairement aux systèmes précédents, cet agent ne se contente pas de répondre aux questions, il peut accomplir des tâches pour vous et résoudre des problèmes de manière autonome.

Des agents pour une collaboration et une productivité accrues

Les nouveaux agents de Microsoft ne sont pas de simples outils. Ils sont conçus pour être proactifs et travailler en symbiose avec les humains pour prendre en charge des flux de travail complexes. Ils s’adaptent en temps réel à la demande et aux besoins. Au-delà de l’agent de libre-service pour les employés, conçu pour simplifier les interactions RH et IT, Microsoft a introduit des agents pour relever différents défis en milieu de travail comme l’amélioration des réunions en prenant des notes en temps réel, en résumant l’information et en la présentant aux personnes appropriées.

Microsoft 365 Copilot : un atout majeur pour les utilisateurs

Microsoft 365 Copilot est l’une des principales raisons d’opter pour un abonnement Copilot à 20 dollars par mois. Il vous donne la possibilité de créer rapidement du contenu ou d’analyser le contenu existant au sein des applications de bureau que vous utilisez quotidiennement. Copilot bénéficie également d’une mise à niveau, incluant de nouvelles « Actions Copilot », qui sont des tâches que vous pouvez déléguer à Copilot pour qu’il les exécute à votre place.

En conclusion, avec ces nouvelles avancées, Microsoft nous rapproche de l’intelligence artificielle générale, où l’IA ne se contente pas d’effectuer des tâches pour une organisation mais pourrait en diriger l’ensemble, remettant ainsi en question même les postes de direction.