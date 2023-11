Meta pourrait revenir en Chine avec un nouveau casque VR économique

Cet appareil surpasserait le Quest 2 en termes de puissance et pourrait être commercialisé dans d'autres marchés. Quels autres marchés pourraient être visés par cette sortie, selon vous ?

Tl;dr Meta prévoit de lancer un nouveau casque VR en Chine via Tencent.

Le casque serait plus performant que le Quest 2, mais moins cher.

La Chine représente un marché énorme pour la division VR en difficulté de Meta.

Si l’accord se concrétise, Meta reviendrait en Chine après 14 ans d’absence.

Meta, autrefois connue sous le nom de Facebook, est sur le point de faire un retour en Chine après une absence de 14 ans, le dernier obstacle ayant été la censure gouvernementale de 2009. Selon le Wall Street Journal, elle prévoit de lancer un casque de réalité virtuelle (VR) tout neuf et plus abordable via un accord exclusif avec Tencent.

Un casque VR pour la Chine

Le nouveau casque enrichirait l’offre de Meta et de Tencent, le géant chinois du jeu vidéo. Il serait plus puissant que le Quest 2, mais utiliserait des optiques de moindre qualité par rapport au Quest 3, un choix qui reflète une approche plus orientée vers le budget. Ce casque pourrait également être vendu dans d’autres régions.

Partage des profits et défis du marché chinois

Meta profiterait d’une plus grande part des ventes de casques, tandis que Tencent tirerait davantage de recettes de contenu et de service. Faire une percée sur le marché chinois pourrait donner un coup de pouce salvateur à la division VR de Meta, qui a du mal à générer des bénéfices.

TikTok et Apple dans la course

Toutefois, les géants technologiques chinois, comme ByteDance, propriétaire de TikTok et chef de file en VR avec son casque Pico, souffrent également de ventes atones. En outre, Apple prépare l’entrée sur le marché de son propre casque VR, le Vision Pro à 3 500 $.