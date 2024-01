Meta partage des données avec des chercheurs tiers via un partenariat avec le Center for Open Science

L'étude va examiner l'impact des réseaux sociaux sur le bien-être. Quelles pourraient être les implications de ses résultats sur nos habitudes digitales ?

Tl;dr Meta collabore avec le Center for Open Science pour une étude sur le bien-être.

Cette étude utilisera des données de media sociaux dans le respect de la confidentialité.

La vérification par des pairs précèdera la réalisation sur les participants.

Meta a un passé controversé en matière de protection des enfants en ligne.

Meta s’associe au Center for Open Science (COS) pour lancer un programme pilote étudiant les différents “sujets liés au bien-être”. Le COS affirme que l’étude permettra de comprendre “comment différents facteurs peuvent ou non impact le bien-être et d’informer les discussions productives sur comment aider les gens à s’épanouir”.

Respect de la vie privée et méthodes innovantes

L’étude se basera sur des données de médias sociaux, mais nul ne sera fait participer à moins d’être consentant. Le COS promet d’employer une base de données qui “préserve la confidentialité” fournie par Meta. De plus, cette étude fera usage de “nouveaux types de processus de recherche” tels que la pré-inscription et la relecture précoce par les pairs.

La relecture par les pairs est essentielle puisqu’elle permet d’examiner les questions de recherche avant leur diffusion auprès des participants, préservant ainsi l’étude de tout biais potentiel.

Les suspicions portées à l’encontre de Meta sont nombreuses, surtout en ce qui concerne la protection des enfants en ligne. En fait, la société est poursuivie par 41 États pour avoir prétendument porté atteinte à la santé mentale de ses jeunes utilisateurs. D’après ces derniers, Meta aurait délibérément trompé le public sur la sécurité de ses plateformes.