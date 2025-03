Meta AI se transforme en application autonome pour concurrencer ChatGPT

Pour élargir son influence dans le domaine de l’IA, Meta est en train de développer une application autonome dédiée à son assistant virtuel Meta AI.

Tl;dr Meta prépare une application autonome pour son assistant IA afin de renforcer son positionnement face à ses concurrents.

Cette application offrira une expérience plus personnalisée et accessible, tout en unifiant les services IA de Meta sur plusieurs plateformes.

Meta envisage également d’introduire un modèle d’abonnement payant pour monétiser cette application et proposer des fonctionnalités premium.

Meta AI, lancé en 2023, est actuellement intégré aux applications de Meta comme Facebook et WhatsApp. Toutefois, la société dirigée par Mark Zuckerberg souhaite aller plus loin en proposant une application dédiée dès le second trimestre de l’année. Cette initiative vise à offrir une expérience plus immersive et accessible aux utilisateurs. En mettant Meta AI au centre de son écosystème, Meta espère attirer davantage d’utilisateurs et concurrencer directement OpenAI et Google dans la course à l’IA générative. Avec une interface simplifiée et des performances améliorées, cette application pourrait séduire un public plus large. L’objectif est clair : faire de Meta AI l’assistant numérique le plus utilisé au monde d’ici la fin de l’année.

Une réponse aux attentes des utilisateurs

L’idée d’une application indépendante a émergé à la suite d’une suggestion sur Threads, à laquelle Mark Zuckerberg a réagi positivement. Cette application permettrait de centraliser les interactions avec l’assistant IA et d’améliorer la personnalisation. De plus, elle faciliterait son intégration sur d’autres plateformes, comme les lunettes connectées Ray-Ban Meta. En proposant une interface unique et optimisée, Meta veut renforcer l’engagement des utilisateurs et simplifier l’accès à son assistant IA. Cette approche répond à une demande croissante d’expériences plus fluides et intuitives. En unifiant ses services sous une seule application, Meta espère fidéliser ses utilisateurs et se démarquer de la concurrence.

Un modèle économique inspiré de la concurrence

Meta envisage également d’introduire un abonnement payant pour Meta AI, similaire à ceux proposés par OpenAI et Microsoft. Ce modèle pourrait inclure des recommandations sponsorisées et une version premium offrant des fonctionnalités avancées. Selon la directrice financière Susan Li, l’objectif initial est d’améliorer l’expérience utilisateur, mais les opportunités de monétisation sont évidentes. En s’inspirant des modèles économiques existants, Meta cherche à rentabiliser ses investissements massifs dans l’IA. La firme de Menlo Park pourrait ainsi proposer des services exclusifs aux abonnés, rendant l’assistant encore plus performant et attractif. Cette stratégie permettrait à Meta de diversifier ses revenus tout en consolidant sa position sur le marché.

Une concurrence accrue dans le domaine de l’IA

Le lancement de cette application s’inscrit dans une tendance plus large, avec Google et xAI ayant déjà introduit des apps dédiées à leurs assistants IA respectifs, Gemini et Grok. Bien que Meta AI revendique 700 millions d’utilisateurs mensuels, son adoption reste difficile à comparer à celle de ChatGPT, qui domine toujours le marché. Face à cette compétition, Meta met la pression sur ses équipes, les incitant à travailler intensément pour améliorer son IA et s’imposer comme un acteur incontournable d’ici la fin de l’année. La course à l’intelligence artificielle s’accélère, obligeant chaque entreprise à innover rapidement pour ne pas se laisser distancer. Avec cette nouvelle application, Meta espère non seulement rivaliser avec ses concurrents, mais aussi redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec les assistants numériques.