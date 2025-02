LlamaCon : la première conférence de Meta dédiée à l’IA générative

Meta dévoile LlamaCon, un nouvel événement destiné aux développeurs où seront dévoilées les dernières innovations en intelligence artificielle générative.

Tl;dr La LlamaCon de Meta est prévue pour le 29 avril 2025.

Cette conférence mettra en avant les modèles Llama et les avancées en open source de Meta pour les développeurs.

Meta fait face à la concurrence de DeepSeek et investit massivement dans l’IA pour rester leader du marché.

Un événement pour les développeurs d’IA

LlamaCon, du nom des modèles d’IA Llama de Meta, se tiendra le 29 avril 2025. La multinationale américaine de Mark Zuckerberg prévoit d’y partager ses avancées en open source afin d’aider les développeurs à créer de nouvelles applications et produits. D’autres détails seront communiqués ultérieurement. Cet événement s’ajoute à Meta Connect, la conférence annuelle de la maison-mère de Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta Quest, Mapillary et Threads, qui aura lieu en septembre prochain comme à son habitude.

L’expansion de Llama dans l’écosystème technologique

Meta mise sur une approche ouverte pour favoriser l’adoption de ses modèles IA. De grandes entreprises comme Goldman Sachs, AT&T ou encore DoorDash utilisent Llama. La société revendique des centaines de millions de téléchargements et de nombreux partenaires, dont Nvidia et Snowflake. Certains ont développé des outils pour améliorer la performance des modèles, notamment en optimisant leur vitesse et leur capacité à exploiter des données propriétaires.

Une menace venue de Chine

L’essor de DeepSeek, une start-up chinoise spécialisée dans l’IA, inquiète Meta. Un modèle de DeepSeek pourrait surpasser la prochaine version de Llama, attendue sous peu. Face à cette concurrence, Meta aurait mis en place des équipes dédiées pour analyser les méthodes de DeepSeek, notamment en matière de réduction des coûts et d’optimisation des déploiements. Cette pression pousse Meta à accélérer l’amélioration de ses modèles.

Une ambition freinée par des défis juridiques

Meta investira jusqu’à 80 milliards de dollars cette année dans l’IA, avec des recrutements et la construction de data centers. Mark Zuckerberg a annoncé le lancement de nouveaux modèles, dont certains dotés de capacités multimodales et autonomes. Toutefois, Meta fait face à des défis, notamment des poursuites liées à l’utilisation de données protégées par le droit d’auteur et des restrictions imposées par l’UE sur le respect de la vie privée.