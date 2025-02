Meta alerte ses utilisateurs contre les arnaques amoureuses impliquant de fausses célébrités

Meta met en garde ses utilisateurs contre les arnaques sentimentales menées par des imposteurs se faisant passer pour des célébrités ou des membres de l'armée.

Tl;dr Meta avertit les utilisateurs des arnaques sentimentales en ligne.

Plus de 116 000 comptes liés à ces arnaques ont été supprimés en 2025.

Les arnaques proviennent souvent de pays d’Afrique de l’Ouest.

La vigilance est de mise face aux arnaques sentimentales

Alors que la Saint-Valentin approche, Meta exhorte une fois de plus ses utilisateurs à faire preuve de prudence. En effet, les arnaques sentimentales, dans lesquelles des escrocs créent de fausses identités pour établir des relations en ligne avec des victimes sans méfiance, sont loin d’être nouvelles.

Une augmentation des arnaques en ligne

Le phénomène est en nette progression. La FTC (Federal Trade Commission) indique que les gens ont perdu plus d’un demi-milliard de dollars à cause de ces arnaques en 2021. Et les malfaiteurs n’ont pas l’intention de ralentir selon Meta. En effet, l’entreprise a déjà supprimé plus de 116 000 comptes et pages liés à ces arnaques sur Facebook et Instagram en 2025, contre plus de 408 000 en 2024.

Les origines des arnaques

Meta précise que ces comptes frauduleux émanent souvent de pays d’Afrique de l’Ouest. Les escrocs y usurpent l’identité de membres de l’armée américaine ou de célébrités, prétendant être à la recherche de l’amour. Ils nouent des conversations sur Facebook, Instagram, WhatsApp et d’autres plateformes de messagerie, avant de demander des cartes-cadeaux, des cryptomonnaies ou d’autres types de paiements.

Face à ce fléau, Meta a décidé de réagir. L’entreprise a réintroduit l’année dernière la technologie de reconnaissance faciale afin de lutter contre l’usurpation d’identité de célébrités. Elle collabore également avec d’autres sociétés pour mettre un terme à ces groupes d’escrocs organisés. Cependant, comme le souligne David Agranovich, directeur de la disruption des menaces chez Meta, « les escrocs évoluent constamment ».

Les chercheurs ajoutent que l’IA a facilité la tâche aux escrocs pour adopter des identités fictives convaincantes. « Au cours des trois ou quatre derniers mois, plusieurs outils sont apparus. Ils sont gratuits, accessibles, faciles à utiliser et permettent à l’attaquant de transformer son visage dynamiquement lors d’un appel vidéo », a déclaré Rachel Tobac, PDG de SocialProof Security, lors d’un appel avec des journalistes.