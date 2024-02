Megamind revient avec une nouvelle voix dans un film et une série animée pour Peacock

Megamind vs. The Doom Syndicate et Megamind Rules! sont les deux nouveaux projets de la franchise Megamind.

Tl;dr Peacock annonce un film et une série animée Megamind.

Le film Megamind vs. The Doom Syndicate sera suivi par la série Megamind Rules!.

Le casting complet de ces deux projets a été dévoilé.

Le succès de ces deux nouveaux projets déterminera l’avenir de la franchise.

Un nouvel élan pour la franchise Megamind

La plateforme de streaming Peacock s’apprête à donner un nouveau souffle à la franchise Megamind, en annonçant la sortie d’un film et d’une série animée. Originellement lancée en 2010 avec un film d’animation mettant en scène Will Ferrell, la franchise a connu une pause prolongée après quelques apparitions dans des jeux vidéo et des bandes dessinées.

Un film et une série animée pour relancer la franchise Megamind

Peacock a récemment dévoilé le film Megamind vs. the Doom Syndicate et la série animée Megamind Rules! qui sera composée de huit épisodes. Cette dernière raconte les premiers pas de Megamind, désormais doublé par Keith Ferguson, en tant que super-héros malgré un ego surdimensionné. Le film s’attaque, quant à lui, à la lutte de Megamind contre son ancienne bande de méchants, The Doom Syndicate.

Un casting fourni pour ces nouvelles aventures

Le casting pour le film et la série animée Megamind a également été annoncée par Peacock. En plus de Keith Ferguson qui prend la relève de Will Ferrell pour le rôle de Megamind, Laura Post succède à Tina Fey pour le personnage de la journaliste Roxanne Ritchi. Le casting comprend également Josh Brener, Maya Aoki Tuttle, Emily Tunon, Talon Warburton, Scott Adsit, Chris Sullivan, Tony Hale, Jeanine Mason et Adam Lambert.

Un défi pour la plateforme de streaming

La réussite de cette double sortie pourrait déterminer l’avenir de la franchise. En effet, le succès de Megamind pourrait être un signe encourageant pour d’autres plateformes de streaming qui envisagent de développer des univers interconnectés. Des projets similaires sont déjà en préparation sur Amazon Prime Video avec Tomb Raider, ou encore sur Paramount+ avec Teenage Mutant Ninja Turtles.