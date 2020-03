Media Molecule : les créateurs de Dreams ont bien l’intention de développer de nouveaux jeux

La nouvelle production du studio britannique Media Molecule est encore au stade de simple projet.

Si Dreams sera continuellement alimenté par les équipes de Media Molecule (structure des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment), notamment un portage sur PS5, le directeur technique Mark Evans prépare déjà le futur du studio et à des idées si jamais l’outil de création ne rencontre pas un succès important sur le long terme après plus de cinq ans de développement : “Nous sommes des créateurs de jeux et je veux préserver cette magie. Donc même si une partie du studio va développer des fonctionnalités et améliorer le mode création de Dreams, nous allons assurément faire un autre jeu. Je peux vous répondre honnêtement, nous n’avons pas encore décidé, tout simplement (…) Si pour une quelconque raison Dreams ne rencontre pas le succès escompté, alors nous n’aurons qu’à nous en servir pour faire notre prochain jeu, puisque techniquement tout ce qui est fait dans Dreams peut être extrait et fonctionner en tant que produit indépendant.”

