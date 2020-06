Master & Dynamic et Leica s’associent pour concevoir casque et écouteurs

Le marché des casques et écouteurs est aujourd'hui plus que fourni. Les références se comptent par centaines, les marques sont très variées. Aujourd'hui, deux grands noms s'associent pour concevoir casque et écouteurs.

Il y a quelques années, le fabricant de casque Master & Dynamic s’associait avec le fabricant renommé d’appareil photo Leica pour des casques très particuliers. Si vous aviez apprécié ce partenariat, vous serez probablement ravi(e) d’apprendre que les deux sociétés ont décidé de travailler de nouveau ensemble sur de nouveaux casque et écouteurs sans fil.

Master & Dynamic et Leica dévoilent un casque et des écouteurs true wireless

Selon un communiqué : “Master & Dynamic a ajouté deux nouveaux outils dédiés au son à sa collection ‘Master & Dynamic for 0.95’, lancée initialement en 2017. Créés en partenariat avec le fabricant réputé Leica Camera AG et leur collection d’accessoires haut de gamme 0.95, ces nouveaux casques et écouteurs s’inspirent du design culte et de tout le savoir-faire inégalé de l’objectif asphérique le plus rapide du monde, le Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH.”

Des produits résolument haut de gamme

Avec cette nouvelle collaboration, le résultat est un casque sans fil avec réduction active de bruit au design légèrement retravaillé, le Master & Dynamic MW65. Et de nouveaux écouteurs sans fil MW07 PLUS. Le design extérieur reste donc très similaires aux modèles existants mais ceux-ci offrent une nouvelle finition, noir mat en aluminium anodisé avec certains éléments en cuir comme sur les appareils Leica. Du plus bel effet. Ce nouveau casque Master & Dynamic MW65 sera vendu 499$ tandis que les écouteurs MW07 PLUS seront proposés à 299$. Des tarifs élevés pour profiter du fruit du travail de deux marques de renom. La qualité, tant du son que des finitions, devrait être au rendez-vous.