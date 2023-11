Mass Effect : des teasers pour la nouvelle aventure de BioWare

Liara T'Soni devrait participer à l'Initiative Andromède dans le nouveau Mass Effect.

Le nouveau Mass Effect de BioWare a été dévoilé en novembre 2020 avec une bande-annonce suggérant que la célèbre scientifique asari Liara T’Soni serait de retour. Plus tard dans l’année, BioWare affirmait qu’un certain nombre de vétérans de la trilogie Mass Effect étaient revenus pour travailler sur le prochain volet de la série. En juillet dernier, BioWare a annoncé que Mary DeMarle, directrice narrative chevronnée et scénariste sur les derniers opus de la licence Deus Ex, avait rejoint le studio pour superviser l’histoire du prochain Mass Effect.

Mike Gamble, responsable de la licence Mass Effect et producteur exécutif chez BioWare, a déclaré :

Onze ans de N7 Days et seize ans de Mass Effect sont passés, mais la licence continue d’inspirer notre équipe de développement et nous donne chaque jour l’occasion de créer de nouvelles aventures pour vous. Qu’il s’agisse de ceux qui sont là depuis le lancement du jeu original ou de ceux qui nous ont rejoints récemment chez BioWare, nous avons tous la chance inouïe de pouvoir imaginer cet avenir. Ce processus est à la fois gratifiant et stimulant. Nous nous sommes posé les mêmes questions que vous nous avez posées au fil des ans ! Qu’est-il arrivé à tous ceux que vous connaissez et aimez dans les jeux ? Qui est vraiment mort ? Qui a eu des enfants avec qui ? À quoi ressemble le son d’un bébé volus ? Et toutes les galaxies ? Les fins ! Qu’est-ce qui se passe avec notre scientifique asari devenue Shadowbroker ? Qu’en est-il de S… sans importance… vous voyez l’idée. Et bien sûr, à ces questions, il y a des réponses, mais vous devrez attendre pour les entendre. Et tout ce que nous dirons ne sera pas facile à trouver, comme vous vous y attendez avec nos annonces du #N7Day. Mais pour être honnête… merci. Merci pour tout, et pour nous avoir permis de faire ce que nous faisons. Nous abordons l’avenir de cet univers avec gratitude et un profond respect. Respect pour vous, la communauté. Respect pour l’amour et le dévouement que vous nous avez témoignés. Respect pour l’histoire et les histoires que vous avez créées, et pour les personnages dont vous êtes tombés amoureux. Et respect pour l’avenir, et l’opportunité de faire quelque chose de grand – quelque chose d’incroyable – pour vous.

Le teaser Mass Effect Epsilon

/////CRYPTAGE SECONDAIRE DÉTECTÉ

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXX

/////SIGNAL DE DÉTRESSE ANDROMÈDE DÉTECTÉ

/////ANNÉE D’ENVOI : [CENSURÉ]

/////TRANSCRIPTION AUDIO : MÊME S’ILS DEVRAIENT SAVOIR À PRÉSENT QU’IL NE FAUT PAS SOUS-ESTIMER LES HUMAINS [CENSURÉ]

Le teaser Mass Effect Defiance

/////CRYPTAGE TERTIAIRE DÉTECTÉ

/////CONFIDENTIEL : CONSULTEZ LES DOCUMENTS DE PRÉSENTATION SUR LES CANAUX DE COMMUNICATION OFFICIELS DE L’ALLIANCE

Le teaser Mass Effect Nebula

/////FAILLE DE SÉCURITÉ DÉTECTÉE

/////CONTACTEZ L’ALLIANCE DES SYSTÈMES