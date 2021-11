Mass Effect : Amazon est sur le point de conclure un accord avec Electronic Arts pour développer une série télévisée

Une série télévisée Mass Effect sera diffusée dans quelques années sur Prime Video d'Amazon.

Alors que la série télévisée The Wheel Of Time, l’adaptation sur le petit écran des romans de l’écrivain américain Robert Jordan, démarre en trombe sur la plateforme Prime Video (première série la plus regardée de l’année et un des cinq meilleurs lancements de séries de tous les temps), Amazon a annoncé son intention de produire une série en live-action basée sur la licence Mass Effect afin de remplacer The Expanse qui est sur la fin, montrer à la concurrence que le challenge sera relevé jusqu’au bout et enrichir le catalogue avec de nouvelles oeuvres de science-fiction et/ou fantasy.

EXCLUSIVE: Amazon Studios is nearing a deal to develop a series based on the best-selling sci-fi video game franchise #MassEffect | https://t.co/AONSMepOnL pic.twitter.com/n6KOsxlTTA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 23, 2021

Jennifer Salke, responsable principal d’Amazon Studios, a déclaré : “Nous continuerons à investir dans les genres fantastiques de toutes sortes. Nous avons une équipe spécialisée dans ces genres au sein de nos studios qui travaille sans relâche avec nos partenaires créatifs sur divers projets, et vous pouvez vous attendre à plus.”

L’histoire de Mass Effect en vidéo