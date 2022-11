Marvel Studios : Blade sera réalisé par Yann Demange

Yann Demange va réaliser le film Blade pour Marvel tandis que Michael Starrbury s'occupe du scénario.

Après s’être séparés du réalisateur Bassam Tariq, Marvel a fait vite et a trouvé non seulement son remplaçant mais aussi un nouveau scénariste en misant sur Yann Demange (Top Boy, Lovecraft Country, White Boy Rick, Dammi) et Michael Starrbury (Black Jack, The Inevitable Defeat of Mister & Pete, Legends of Chamberlain Heights, Colin in Black & White). Le comédien Mahershala Ali et le président de Marvel Studios, Kevin Feige, produiront le nouveau Blade. Le calendrier de sortie a également été modifié puisque le film sortira désormais le 6 septembre 2024 au cinéma et le tournage devrait commencer l’année prochaine à Atlanta.

‘Blade’: Yann Demange Steps In As Director On Marvel Film, Michael Starrbury To Write Script https://t.co/rAJLmnPO1I — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 21, 2022

Yann Demange prévoit de réaliser un film Blade mature

En disposant de suffisamment de temps pour rencontrer les différents candidats, Marvel a pu se focaliser sur un scénariste et un réalisateur capables de donner le ton qui convient à la nouvelle adaptation cinématographique de Blade. Bien qu’il ne sera probablement pas aussi sombre que les précédents films, Marvel souhaite adopter un ton plus “dark” pour celui-ci que pour les autres projets du Marvel Cinematic Universe dans le passé. Après plusieurs semaines de réunions, le réalisateur français Yann Demange a obtenu le poste suite à une présentation qui a suscité l’enthousiasme des pontes de Marvel Studios.