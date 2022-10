Blade perd son réalisateur et change de scénariste

La phase de pré-production de Blade serait impactée.

Si le nouveau film Blade pour le MCU devait démarrer son tournage d’ici novembre prochain, les plans ont changé suite au départ du réalisateur Bassam Tariq (These Birds Walk, Ghosts of Sugar Land, Mogul Mowgli) alors qu’une date de diffusion était fixée pour le 3 novembre 2023. Celui-ci n’est d’ailleurs pas le seul à abandonner le projet avec l’acteur Mahershala Ali puisque le scénariste Beau DeMayo (Moon Knight, The Witcher : Nightmare of the Wolf, Star Trek : Strange New Worlds) a remplacé Stacy Osei-Kuffour (Hunters, Run, Solos). Cette dernière devait être la première autrice noire à écrire un film Marvel.

‘Blade’ Pic Starring Mahershala Ali Loses Director Bassam Tariq https://t.co/xPlmYscS4F — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 28, 2022

Un porte-parole de Marvel déclare :

En raison de changements constants dans notre calendrier de production, Bassam Tariq ne sera plus le réalisateur de Blade mais restera producteur exécutif du film. Nous apprécions le talent de Bassam et tout le travail qu’il a accompli pour amener Blade là où il est.

Des premiers éléments sur l’histoire de Blade

Dans le film Blade de Wesley Snipes (1998), l’anti-héros est né en 1967, bien que le reste de son histoire soit similaire à celle des comics. La mère d’Eric Brooks a été attaquée par un vampire dans un hôpital, ce qui a provoqué un accouchement prématuré avant sa mort dans la scène d’ouverture. Le scénario du nouveau film se déroulerait en grande partie dans les années 1920 et inclurait des vampires européens. Il a également été dit que cette version de l’histoire comportait de multiples sauts temporels vers d’autres périodes postérieures aux années 1920.

Les détails de l’intrigue de l’époque susmentionnée, tirés d’un script aujourd’hui disparu, fourniraient au MCU l’occasion d’explorer l’histoire d’origine d’Eric Brooks comme l’ont fait les comics, puisqu’il est en fait né dans un bordel londonien en 1929.