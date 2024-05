Marvel exauce enfin le vœu des fans de Spider-Man

Après une attente de 30 ans, les fans de Spider-Man ont eu droit à une surprise de la part de Marvel dans l'épisode 8 de la série animée X-Men '97.

Tl;dr L’épisode 8 de X-Men ’97 surprend les fans de Spider-Man.

Magneto réapparait et déchaine sa puissance sur la Terre.

Un caméo de Peter Parker/Spider-Man s’ajoute à l’épisode.

Appel à la reprise de Spider-Man: The Animated Series après ce caméo.

Une surprise de taille pour les fans de Spider-Man

La patience des fans de Spider-Man a enfin été récompensée. Après une attente de 30 ans, l’épisode 8 de X-Men ’97 leur offre une surprise de taille. L’épisode “Tolerance is Extinction – Part 1”, première partie du final de la saison 1, ne déçoit pas. Il offre une action incroyable, un développement de personnages et une exploration plus approfondie de Bastion, le méchant secret de X-Men ’97.

Le retour de Magneto

Le maître du magnétisme, Magneto, que l’on croyait mort dans l’épisode 5 de X-Men ’97, réapparaît en tant que prisonnier de Bastion. Grâce à l’aide de Val Cooper, Magneto parvient à échapper aux liens de Bastion et à déchaîner sa puissance sur la Terre. Une séquence montre des personnes à travers le monde vivant l’expérience de la puissance de Magneto, y compris un caméo particulièrement excitant pour les fans de Marvel.

Une apparition très attendue

Parmi ces personnages, l’épisode 8 de X-Men ’97 profite de l’occasion pour inclure des caméos de personnages de Marvel Comics, dont Peter Parker/Spider-Man lui-même. Il est montré se balançant sur ses toiles à Manhattan avant de sentir les vagues de magnétisme traverser la Terre. Beau DeMayo, le créateur de X-Men ’97, a confirmé via Twitter que ce Spider-Man est bien celui de Spider-Man: The Animated Series (1994-1998).

Appel à la renaissance de Spider-Man: The Animated Series

Cette apparition a naturellement suscité une grande excitation parmi les fans de Marvel. Elle a également relancé les appels à la reprise de Spider-Man: The Animated Series. Les fans espèrent que la réussite de X-Men ’97 incitera Marvel à poursuivre sur cette voie.