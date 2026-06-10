Mario au milliard: Hollywood tient enfin son carton mondial de 2026

The Super Mario Galaxy Movie passe le milliard de dollars dès juin. Un vrai signal pour 2026, année déjà tirée par des hits attendus et de belles surprises.

En bref Mario dépasse 920 millions d’euros

Hollywood y arrive dès début juin

Le box-office 2026 paraît très solide

Dès le début du mois de juin, Hollywood tient enfin son premier film 2026 au-delà du cap des 920 millions d’euros (1 milliard de dollars). Et ce détail de calendrier compte presque autant que le score lui-même.

Un milliard plus tôt que prévu

L’an dernier, il avait fallu attendre juillet pour voir un film hollywoodien franchir ce seuil, avec le remake de Lilo et Stitch chez Disney, qui a fini à environ 948 millions d’euros (1,03 milliard de dollars). Cette fois, The Super Mario Galaxy Movie y parvient plus tôt. Le contraste est intéressant, parce que le précédent gros exploit de l’année venait d’un cas très à part, Ne Zha 2, monté à environ 1,84 milliard d’euros (2 milliards de dollars) dès mars, mais presque uniquement grâce à la Chine.

Résultat, le vrai signal côté studios américains arrive avec Nintendo et Universal Pictures.

Le score est solide, même sans record

Sur le week-end, The Super Mario Galaxy Movie a passé la barre avec un cumul mondial d’environ 920 millions d’euros (1 milliard de dollars), dont environ 403 millions d’euros (438,5 millions de dollars) sur son marché domestique et 526 millions d’euros (571,5 millions de dollars) à l’international. Sa course ralentit depuis quelques semaines, donc il ne devrait pas viser beaucoup plus haut.

Pas grave, franchement. Avec un budget d’environ 101 millions d’euros (110 millions de dollars), le film est un très gros succès pour Illumination, Universal Pictures et Nintendo. Il restera sous le premier volet, The Super Mario Bros. Movie, qui avait terminé à environ 1,25 milliard d’euros (1,36 milliard de dollars), mais l’écart ne change pas le fond du dossier: cette collaboration fonctionne très bien.

Nintendo et Universal tiennent déjà une franchise

Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, ce deuxième film verrouille surtout l’avenir de la licence au cinéma. On parle déjà moins d’un simple succès isolé que d’une vraie franchise milliardaire.

La suite précise reste floue. Un spin-off centré sur Donkey Kong paraît plausible, une autre direction aussi. Mais du point de vue business, le pari n’a plus grand-chose de risqué. Et oui, un troisième Mario semble presque inévitable.

Pourquoi ce carton dépasse le cas Mario

Ce score nourrit aussi une lecture plus large du marché salles. Sur le papier, 2026 peut devenir une énorme année, avec un box-office domestique attendu au-dessus de 8,28 milliards d’euros (9 milliards de dollars). Il n’y a pas que les hits prévus comme Michael ou The Super Mario Galaxy Movie. Il y a aussi les surprises.

Project Hail Mary pointe déjà à environ 626 millions d’euros (680 millions de dollars). Les films d’horreur Obsession et Backrooms ont chacun dépassé environ 184 millions d’euros (200 millions de dollars), avec encore du potentiel. Et The Devil Wears Prada 2 peut viser près de 644 millions d’euros (700 millions de dollars).

Pour le prochain club des 920 millions d’euros, plusieurs noms circulent déjà: The Odyssey de Christopher Nolan, l’adaptation live de Moana, Spider-Man: Brand New Day, Toy Story 5, sans oublier Avengers: Doomsday en fin d’année. Bref, le cas Mario raconte peut-être surtout ça: 2026 n’a pas encore tout montré. Aujourd’hui, le film est toujours en salles et déjà disponible en VOD.