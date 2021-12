Manchester City entre dans le métavers en s’alliant à Sony

Le club de football anglais veut créer une communauté mondiale de fans en ligne au sein d'une version virtualisée de l'Etihad Stadium.

Ce partenariat avec Manchester City marque une nouvelle étape dans la stratégie de Sony visant à accélérer son engagement auprès de la communauté sportive. Le géant japonais de l’électronique a déjà développé des expériences numériques réussies pour les fans dans les secteurs du sport, de la musique et du divertissement en général. La preuve de concept visant à intégrer l’Etihad Stadium dans le métavers s’appuiera sur les technologies d’analyse d’image et de détection de pointe de Sony, ainsi que sur les systèmes de suivi électronique des performances (suivi du squelette et manipulation des données/technologie de recréation virtuelle) des innovations Hawk-Eye de la société nippone.

Today, we announced a new global partnership with @SonyGroupGlobal which aims to develop new digital fan experiences that will be at the cutting-edge of global sport 🤝#ManCity | #FutureSony — Manchester City (@ManCity) November 30, 2021

“Grâce à cette preuve de concept, Sony va aider Manchester City à accroître la valeur de son contenu et l’engagement avec ses fans dans le monde entier“, a déclaré Toshimoto Mitomo, responsable de la propriété intellectuelle et de la plateforme d’incubation d’entreprises de Sony Group Corporation. “Notre objectif est de créer une plateforme d’engagement des fans en ligne qui rapproche le club et ses fans mondiaux, démontrant ainsi notre engagement dans le secteur du divertissement sportif et soutenant nos partenaires dans la recherche de nouvelles opportunités“. Nuria Tarre, directrice du marketing et de l’expérience des supporters du City Football Group, ajoute : “À Manchester City, nous avons la réputation d’adopter en permanence les dernières technologies pour améliorer notre fonctionnement, en mettant l’accent sur l’exploration des moyens d’impliquer et de divertir nos supporters du monde entier. Ce partenariat avec Sony nous permet d’être à l’avant-garde d’un projet passionnant qui créera des expériences numériques immersives pour les fans, du jamais vu dans le football. Nous sommes impatients de lancer cette collaboration et de mettre en commun les technologies de pointe de Sony avec le réseau mondial des fans du club.”

L’Etihad Stadium de Manchester City dans le métavers grâce à Sony

Le Virtual Etihad Stadium ne sera pas seulement un rendu réaliste du stade de Manchester City, mais aussi un point d’accès à des expériences virtuelles uniques pour les fans, allant d’avatars entièrement personnalisables à des programmes de fidélité interactifs de nouvelle génération, autant de nouvelles méthodes pour exprimer leur passion.