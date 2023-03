Magic Soup Games : encore un nouveau studio fondé par des anciens de Blizzard Entertainment

Trois vétérans de Blizzard Entertainment sont à l'origine de la création de Magic Soup Games.

Alors que le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft n’est toujours pas approuvé par les autorités de régulation, la fuite des talents chez Blizzard Entertainment ne s’arrête toujours pas. Mis à la porte par Bobby Kotick suite à la controverse concernant la culture du travail sexiste au sein de l’éditeur américain, J. Allen Brack revient avec le studio indépendant américain Magic Soup Games aux côtés de Jennifer Oneal, ancienne directrice de Vicarious Visions ainsi que co-lead de Blizzard Entertainment, et John Donham, un vétéran de l’industrie passé par Sony Online Entertainment, Amazon Games et… Blizzard Entertainment.

Former Blizzard leadership form Magic Soup Gameshttps://t.co/KBVHOwLNqb — GamesIndustry (@GIBiz) March 15, 2023

J. Allen Brack, John Donham et Jen Oneal ont déclaré :

Nous sommes un groupe de développeurs qui aiment créer des jeux qui rassemblent les gens et les aident à nouer de nouvelles amitiés. C’est dans ce but que nous avons décidé de créer Magic Soup Games. Nous aspirons à produire des jeux qui sont bons pour l’âme et qui vous font vous sentir bien – tout comme un bol de soupe chaude. En d’autres termes, nous développons des jeux auxquels nous aimerions tous jouer. Tout comme la préparation d’une soupe délicieuse, la création d’un grand jeu n’est pas aussi simple que de suivre une recette étape par étape. Vous préparez une base solide. On ajoute des ingrédients. On goûte. On saupoudre d’épices. On goûte à nouveau. Vous en ajoutez d’autres. Goûter encore. Il faut beaucoup de temps et de travail pour faire la meilleure soupe. Pour préparer un grand jeu ? Ça, c’est de la magie !

Des jeux AAA originaux, stimulants et inclusifs chez Magic Soup Games

Jen Oneal, PDG et cofondatrice de Magic Soup Games, a expliqué :

J., John et moi avons des idées similaires sur les types de jeux que nous voulons créer, et nous sommes étroitement alignés sur les objectifs et les principes de l’entreprise, c’était donc un choix naturel pour nous. Nous savons que la qualité de nos jeux sera le reflet de notre culture d’équipe. Nous nous efforçons d’emblée de favoriser la créativité, la collaboration à distance et la diversité des origines.

J. Allen Brack a ajouté :

Jen a une grande expérience en tant que bâtisseuse d’équipe, animatrice de culture et créatrice de jeux. John et moi sommes ravis qu’elle dirige la société. John a des dizaines d’années d’expérience dans les jeux et les startups, et il dirigera les opérations. Je suis impatient de me réveiller chaque jour et de me concentrer sur le développement de jeux avec l’équipe. Tous les trois, nous sommes impatients de découvrir les types de jeux et d’équipes que nous allons créer dans les années à venir.