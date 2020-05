Mafia Trilogy : une compilation pour vivre trois périodes distinctes du crime organisé américain

2K Games relance la licence Mafia avec un remake, un remaster et une réintroduction.

Développé par les équipes de Hangar 13, Mafia Trilogy sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC comprend Mafia : Definitive Edition, un remake compatible 4K et HDR, Mafia 2 : Definitive Edition, une version remasterisée en haute-définition, et Mafia 3 : Definitive Edition, une réintroduction de l’aventure de Lincoln Clay. Si le premier sera disponible le 28 août prochain, les deux autres sont jouables dès maintenant en numérique (achat individuel) avec tous les contenus additionnels d’origine. Pour une version physique, il faudra attendre fin août. A noter que les trois jeux de la Mafia Trilogy sortiront sur l’Epic Games Store et le service cloud gaming de Google à une date ultérieure.

L’éditeur américain 2K apporte quelques précisions intéressantes sur les Definitive Editions pour les joueurs : “Mafia 2 : Definitive Edition sera automatiquement accordé à tous les possesseurs actuels de Mafia 2 sur Steam (PC) sans coût additionnel. Tous les possesseurs actuels de Mafia 3 sur PS4, Xbox One et Steam (PC) verront leur jeu mis à jour avec Mafia 3 : Definitive Edition sans coût additionnel. Les joueurs qui possèdent une partie de ces titres recevront des offres préférentielles pour terminer leur trilogie via les menus de jeu de chaque titre Mafia.”

Les bonus de Mafia Trilogy

Les joueurs qui précommandent Mafia : Definitive Edition, ainsi que les joueurs qui achètent la version numérique ou précommandent la version physique de Mafia Trilogy, avant le 28 août 2020 recevront le pack “Chicago Outfit” en bonus (la tenue du Don, limousine Smith V12 et apparence d’arme dorée pour le pistolet semi-automatique). En prime, ils peuvent également mettre la main sur le pack “Black Cats Motorcycle” pour Mafia : Definitive Edition, le pack “Made Man” pour Mafia 2 : Definitive Edition ainsi que le costume Classico et le pistolet IL Duca pour Mafia 3 : Definitive Edition en créant un compte 2K.

Les trailers de Mafia : Definitive Edition, Mafia 2 : Definitive Edition et Mafia 3 : Definition Edition

Mafia : Definitive Edition – Dans ce remake (retouche en profondeur le gameplay et les graphismes, développe la trame narrative récompensée et intègre de nouvelles fonctionnalités), gravissez les rangs du crime organisé à l’époque de la prohibition dans cette édition entièrement remaniée. Après un accrochage avec la mafia, le chauffeur de taxi Tommy Angelo se retrouve malgré lui plongé dans le monde de la pègre. Au départ soucieux d’avoir rejoint la famille Salieri, il finit par céder à l’appât du gain.

Mafia 2 : Definitive Edition – Dans cette version HD remastérisée, incarnez un gangster à l’âge d’or du crime organisé. Vito Scaletta, un héros de guerre, se retrouve mêlé à la mafia pour racheter les dettes de son père. Avec son ami Joe, il fait ses preuves, gravit les échelons et commet des crimes lui valant fortune et reconnaissance, non sans conséquence