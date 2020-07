Mafia : Definitive Edition va avoir un peu de retard

2K Games et Hangar 13 annoncent le report du remake de Mafia.

La date de sortie de Mafia : Definitive Edition, l’ambitieux remake du studio Hangar 13, a été décalée du 28 août au 25 septembre : “Même si nous avions prévu à l’origine de sortir le jeu un mois avant, la pandémie de Covid-19 que nous vivons en ce moment nous empêche de tout finaliser à temps pour cette période, et nous ne voulons surtout pas compromettre la qualité de l’expérience. Depuis le début, ce projet a été une passion. Beaucoup de nos développeurs ont aidé dans la création du jeu Mafia d’origine, et nous sommes tous attachés à créer un remake digne de ce grand classique. Nous apprécions votre patience et votre compréhension, alors que nous faisons tout pour que Mafia Definitive Edition soit le meilleur possible pour nos fans du monde entier.”

Bientôt du gameplay pour Mafia : Definitive Edition

Pour maintenir la hype des fans, une présentation de gameplay aura lieu le 22 juillet prochain.

L’éditeur américain 2K Games détaille à nouveau l’histoire de ce remake : “La ville de Lost Heaven a été durement touchée par la Grande Dépression, et l’avènement de la Prohibition en Amérique est synonyme d’opportunités très lucratives pour les criminels. Les familles Salieri et Morello s’affrontent pour le contrôle de Lost Heaven, et il ne reste que peu de policiers honnêtes pour maintenir un semblant d’ordre. La vie humble de Thomas Angelo en tant que chauffeur de taxi est changée à tout jamais après une rencontre fortuite avec la Mafia italienne. Désormais, il accomplit des tâches pour Don Salieri et gagne peu à peu le respect du milieu, bien que sa conscience lutte en permanence contre son ego.“