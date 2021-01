MacBook Pro : le nouveau design pourrait ressusciter le slot SD

Le design d'un produit demande un énorme travail. C'est pour cette raison que les géants de la tech ne les modifient pas très souvent, ou tout du moins pas en profondeur...

Proposer un tout nouveau design sur l’un de ses produits demande énormément de travail. Il y a d’abord le dessin en lui-même mais aussi, et surtout, toute la partie ingénierie pour pouvoir intégrer les composants, permettre la production, etc. Ceci explique pourquoi les entreprises ne proposent pas très régulièrement des designs inédits. L’on assiste plutôt à des évolutions progressives et de temps à autre, une vraie rupture. Un procédé bien connu chez Apple notamment…

Le lecteur de carte SD de retour dans le nouveau MacBook Pro ?

Le design du MacBook d’Apple est resté plus ou moins inchangé depuis quelques années maintenant et bien que l’on ait rien à lui reprocher, il serait bon que la firme de Cupertino secoue un peu les choses avec quelque chose de totalement nouveau. Nous avons déjà eu quelques rumeurs évoquant l’arrivée d’un redesign. Aujourd’hui, un article de Bloomberg révèle une potentielle “nouvelle” fonctionnalité dans ce nouveau design.

C’est ce qu’affirme Bloomberg

Le rapport en question affirme que la marque à la pomme pourrait réintégrer le lecteur de carte SD dans le nouveau design de son MacBook Pro. Bien que l’on apprécie le design si homogène et épuré des récents MacBook, le fait que la marque ait supprimé autant de ports, y compris le slot SD, était assez problématique, d’autant plus que celui-ci était très utile à nombre d’utilisateurs.

Cela étant dit, le rapport nous permet donc d’espérer le retour de cette fonctionnalité. La dernière fois qu’un lecteur de carte SD était présent dans le MacBook Pro, c’était en 2016. Les photographes et autres créateurs de contenus nomades doivent depuis lors se déplacer avec hub USB et/ou dongle pour lire leurs cartes.

Le rapport de Bloomberg vient aussi corroborer une précédente note de l’analyste Ming-Chi Kuo qui suggérait qu’Apple puisse reconnaître son échec quant à la Touch Bar. Le nouveau MacBook Pro ne devrait pas proposer cette fonctionnalité.